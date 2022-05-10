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Економіка
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США скасували чверть мит для української сталі на рік

США скасували чверть мит для української сталі на рік

Міністерство торгівлі США оголосило про зупинення дії 232 митних тарифів на українську сталь на рік, які запровадила адміністрація Дональда Трампа у 2018 році.

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Про це йдеться у заяві міністерства.

"Щоб металургійні заводи залишилися економічним рятувальним колом для народу України, вони повинні мати можливість експортувати свою сталь. Сьогоднішнє оголошення — сигнал для українського народу, що ми прагнемо допомогти йому процвітати перед агресією Путіна і що їхня робота створить сильнішу Україну як сьогодні, так і у майбутньому", – зазначила міністр торгівлі США Джина Раймондо.

У Міністерстві економіки України уточнили, що йдеться про 25% мита на металургійну продукцію. У США додали, що у металургійній промисловості працює кожен 13-й українець, а це означає, що ця галузь має виняткове значення для економічної могутності держави.

"Деякі з найбільших сталеливарних підприємств України були серед найбільш постраждалих від варварства Путіна, а сталеливарний завод у Маріуполі ("Азовсталь") став символом рішучості України у протистоянні агресії РФ», – зазначили у Мінторгу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що канадська влада готує рішення про відміну мит на товари з України на термін в один рік з метою підтримки української економіки в період війни.

Після його затвердження та реєстрації Канадське агентство прикордонних служб випустить митне повідомлення з докладним описом умов звільнення імпортерів від ввізного мита.

"Канада продовжує найрішучішим чином засуджувати жорстоке та незаконне вторгнення Росії в Україну. Канада продовжуватиме підтримувати економічну стійкість України та солідаризуватися з народом України, який бореться за своє життя, свій суверенітет та демократію", - наголошується в ньому.

Уряд північноамериканської країни констатує, що неспровокований напад Росії вплинув на економіку України та її здатність експортувати товари в інші країни.

Автор:
Ілля Требор