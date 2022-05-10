США скасували чверть мит для української сталі на рік

Міністерство торгівлі США оголосило про зупинення дії 232 митних тарифів на українську сталь на рік, які запровадила адміністрація Дональда Трампа у 2018 році.

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Про це йдеться у заяві міністерства.

"Щоб металургійні заводи залишилися економічним рятувальним колом для народу України, вони повинні мати можливість експортувати свою сталь. Сьогоднішнє оголошення — сигнал для українського народу, що ми прагнемо допомогти йому процвітати перед агресією Путіна і що їхня робота створить сильнішу Україну як сьогодні, так і у майбутньому", – зазначила міністр торгівлі США Джина Раймондо.

У Міністерстві економіки України уточнили, що йдеться про 25% мита на металургійну продукцію. У США додали, що у металургійній промисловості працює кожен 13-й українець, а це означає, що ця галузь має виняткове значення для економічної могутності держави.

"Деякі з найбільших сталеливарних підприємств України були серед найбільш постраждалих від варварства Путіна, а сталеливарний завод у Маріуполі ("Азовсталь") став символом рішучості України у протистоянні агресії РФ», – зазначили у Мінторгу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що канадська влада готує рішення про відміну мит на товари з України на термін в один рік з метою підтримки української економіки в період війни.

Після його затвердження та реєстрації Канадське агентство прикордонних служб випустить митне повідомлення з докладним описом умов звільнення імпортерів від ввізного мита.

"Канада продовжує найрішучішим чином засуджувати жорстоке та незаконне вторгнення Росії в Україну. Канада продовжуватиме підтримувати економічну стійкість України та солідаризуватися з народом України, який бореться за своє життя, свій суверенітет та демократію", - наголошується в ньому.

Уряд північноамериканської країни констатує, що неспровокований напад Росії вплинув на економіку України та її здатність експортувати товари в інші країни.