С начала года Украина нарастила производство стали почти на треть

В январе-апреле 2024 года Украина произвела 2,4 млн тонн стали, что оказалось на 32,76% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом Украина поднялась с 23 на 22 место среди 71 страны-производителя стали.

Об этом сообщает Укрметаллургпром со ссылкой на данные WorldSteeel.

Производство стали

Согласно сообщению, Украина произвела 2,40 млн тонн или 132,76% по отношению к январю-апрелю 2023 года, и поднялась с 23 на 22 место среди 71 страны-производителя стали.

Таблица: Укрметаллургпром

При этом мировая выплавка стали в январе-апреле 2024 года составляет 625,37 млн тонн, что на 0,89% ниже показателя января-апреля 2023 года (631,01 млн тонн).

Лидером стала Китайская Народная Республика, которая выплавила 343,67 млн тонн, что на 3,00% ниже показателя аналогичного периода 2023 года (354,30 млн тонн). Доля КНР в мировом производстве стали составляет 54,95%.

Производство чугуна

Также издание сообщает, что Украина выплавила 2,19 млн тонн чугуна, или 125,10% по отношению к январю-апрелю 2023 года и осталась на 15 позиции среди 40 стран-производителей этого товара.

Таблица: Укрметаллургпром

По данным Worldsteel, в январе-апреле 2024 года металлургическими предприятиями стран мира произведено 460,57 млн тонн чугуна, из которых 423,13 млн тонн доменным способом и 37,44 млн тонн методом прямого восстановления. Это на 2,43% ниже показателя января-апреля 2023 года (472,02 млн тонн).

Первое место также принадлежит Китайской Народной Республике, металлурги которой в январе-апреле 2024 года выплавили 284,99 млн тонн чугуна, что на 4,30% ниже показателя января-апреля 2023 года (297,80 млн тонн). Доля китайского чугуна в мировом производстве за 4 месяца 2024 года составляет 61,9%.

Украина потеряла значительную часть металлургии

После начала полномасштабной войны Украина потеряла два крупных металлургических завода – ММК им. Ильича и "Азовсталь", которые выплавляли 40% стали в стране, но были разрушены в ходе боев за Мариуполь.

Между тем оставшиеся работать заводы были вынуждены снизить загрузку из-за закрытия морских постов, что вызвало проблемы со сбытом продукции. Металлургические компании были вынуждены переориентироваться на железнодорожную логистику и отгружать продукцию в страны ЕС.

Только в начале осени 2023 года из портов "Одесса" и "Южный" вышли первые суда с продукцией украинских металлургов и горняков, что фактически означало завершение морской блокады для украинской металлургии.

В 2023 году украинскими металлургическими предприятиями произведено 5,37 млн т металлопроката, что составляет 100,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. В прошлом году украинские металлурги существенно нарастили поставки на внутренний рынок, но сократили экспорт.

О насущных проблемах украинской металлургии, возможностях отрасли в 2024 году и состоянии рынка металлопродукции читайте в статье Delo.ua "Стальной коридор работает. Сможет ли украинская металлургия нарастить производство в 2024 году".

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