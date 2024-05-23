З початку року Україна наростила виробництво сталі майже на третину

У січні-квітні 2024 року Україна виробила 2,4 млн тонн сталі, що виявилось на 32,76% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. При цьому Україна піднялася з 23 на 22 місце серед 71 країни-виробника сталі.

Про це повідомляє Укрметалургпром із посиланням на дані WorldSteeel.

Виробництво сталі

Згідно з повідомленням, Україна виробила 2,40 млн тонн або 132,76% відносно січня-квітня 2023 року, і піднялася з 23 на 22 місце серед 71 країни-виробника сталі.

Таблиця: Укрметалургпром

При цьому світова виплавка сталі у січні-квітні 2024 року становить 625,37 млн тонн, що на 0,89% нижче показника січня-квітня 2023 року (631,01 млн тонн).

Лідером стала Китайська Народна Республіка, яка виплавила 343,67 млн тонн, що на 3,00% нижче за показник аналогічного періоду 2023 року (354,30 млн тонн). Частка КНР у світовому виробництві сталі становить 54,95%.

Виробництво чавуну

Також видання повідомляє, що Україна виплавила 2,19 млн тонн чавуну, або 125,10% відносно січня-квітня 2023 року і залишилася на 15 позиції серед 40 країн-виробників цього товару.

Таблиця: Укрметалургпром

За даними Worldsteel, у січні-квітні 2024 року металургійними підприємствами країн світу вироблено 460,57 млн тонн чавуну, з яких 423,13 млн тонн доменним способом і 37,44 млн тонн методом прямого відновлення. Це на 2,43% нижче за показник січня-квітня 2023 року (472,02 млн тонн).

Перше місце також належить Китайській Народній Республіці, металурги якої в січні-квітні 2024 року виплавили 284,99 млн тонн чавуну, що на 4,30% нижче показника січня-квітня 2023 року (297,80 млн тонн). Частка китайського чавуну в світовому виробництві за 4 місяці 2024 року становить 61,9%.

Україна втратила значну частину металургії

Після початку повномасштабної війни Україна втратила два великих металургійних заводи - ММК ім. Ілліча та "Азовсталь", які виплавляли 40% сталі в країні, але були зруйновані в ході боїв за Маріуполь.

Тим часом заводи, які залишилися працювати, були змушені знизити завантаження через закриття морських постів, що викликало проблеми зі збутом продукції. Металургійні компанії були вимушені переорієнтуватись на залізничну логістику, та відвантажувати продукцію в країни ЄС.

Лише на початку осені 2023 року з портів "Одеса" та "Південний" вийшли перші судна з продукцією українських металургів та гірників, що фактично означало завершення морської блокади для української металургії.

У 2023 році українськими металургійними підприємствами вироблено 5,37 млн т металопрокату, що становить 100,4% відносно аналогічного періоду 2022 року. За минулий рік українські металурги суттєво наростили поставки на внутрішній ринок, але скоротили експорт.

Про нагальні проблеми української металургії, можливості галузі у 2024 році та стан ринку металопродукції читайте в статті Delo.ua "Сталевий коридор працює. Чи зможе українська металургія наростити виробництво у 2024 році".

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