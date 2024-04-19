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"Арселор Миттал Кривой Рог" запустит дополнительные коксовые батареи

"Арселор Миттал Кривой Рог" запустит дополнительные коксовые батареи
Комплекс коксовых батарей на "Арселор Миттал Кривой Рог". Фото: пресс-служба компании

Крупнейшее металлургическое предприятие Украины комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог" анонсировало запуск коксовых батарей №3 и №4, чтобы увеличить мощности.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, запуск батарей планируется с 21 по 24 апреля. Комбинат, ранее работавший лишь на 25% своей мощи из-за последствий российской агрессии, планирует возобновить деятельность и увеличить производственный объем.

"Если раньше мы работали только на 25% мощности, то теперь с каждым днем предприятие постепенно увеличивает уровень производства. Это, в свою очередь, приведет к росту количества рабочих мест и увеличению объема налогов для нашего родного города и экономики Украины", - написали в компании.

Запуск двух батарей позволит выйти на 50% довоенных мощностей.

Рост производительности будет способствовать созданию новых рабочих мест и увеличению вклада в экономику города и государства из-за роста налоговых поступлений.

Запуск дополнительных коксохимических мощностей также способствует увеличению производства в доменной сфере, снабжая необходимым сырьем.

Ранее гендиректор предприятия Мауро Лонгобардо в интервью Delo.ua рассказал, что увеличению производства способствует улучшение морской логистики, поскольку морские в портах возобновились отгрузки железорудного концентрата, чугуна и металлопроката.

Он добавил, что предприятие не хотело запускать вторую печь раньше, потому что был риск атак на энергетическую инфраструктуру. В начале февраля россияне атаковали инфраструктуру Криворожского района и из-за перебоев с электричеством комбинат смог возобновить работу только через десять дней.

Кроме этого в июне 2023 года завод   должен приостанавливать металлургическое производство  из-за подрыва Каховской ГЭС. Предприятие приостановило выплавку стали, поскольку после разрушения Каховского водохранилища осталось без воды, необходимой для охлаждения агрегатов. В июле предприятие построило новый водопровод, из реки Ингулец, что позволило обеспечить агрегаты водой и возобновить производство.

Автор:
Татьяна Гойденко