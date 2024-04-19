"Арселор Міттал Кривий Ріг" запустить додаткові коксові батареї

Найбільше металургійне підприємство України комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" анонсував запуск коксових батарей №3 та №4, щоб збільшити потужності.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, запуск батарей планується з 21 по 24 квітня. Комбінат, який раніше працював лише на 25% своєї потужності через наслідки російської агресії, планує відновити діяльність та збільшити виробничий обсяг.

"Якщо раніше ми працювали лише на 25% потужності, то тепер з кожним днем підприємство поступово збільшує рівень виробництва. Це, в свою чергу, приведе до зростання кількості робочих місць та збільшення обсягу податків для нашого рідного міста та економіки України", - написали в компанії.

Запуск двох батарей дозволить вийти на 50% довоєнних потужностей.

Зростання продуктивності сприятиме створенню нових робочих місць та збільшенню внеску в економіку міста і держави через зростання податкових надходжень.

Запуск додаткових коксохімічних потужностей також посприяє збільшенню виробництва в доменній сфері, забезпечуючи необхідною сировиною.

Раніше гендиректор підприємства Мауро Лонгобардо в інтерв’ю Delo.ua розказав, що збільшенню виробництва сприяє покращення морської логістики, оскільки морських у портах відновилося відвантаження залізорудного концентрату, чавуну та металопрокату.

Він додав, що підприємство не хотіло запускати другу піч раніше, бо був ризик атак на енергетичну інфраструктуру. На початку лютого росіяни атакували інфраструктуру Криворізького району і через перебої з електрикою комбінат зміг відновити роботу лише через десять днів.

Крім цього в червні 2023 року завод мусів призупиняти металургійне виробництво через підрив Каховської ГЕС. Підприємство призупинило виплавку сталі, оскільки після руйнування Каховського водосховища залишилось без води, яка була необхідна для охолодження агрегатів. В липні підприємство побудувало новий водогін, з річки Інгулець що дозволило забезпечити агрегати водою і відновити виробництво.