США продовжили дію безмитного імпорту української сталі ще на рік

США продовжили тимчасове призупинення дії мит на імпорт української сталі відповідно до секції 232 закону про розширення торгівлі від 1962 року. Про це йдеться у відповідній прокламації президента США Джо Байдена від 31 травня, опублікованій на сайті Білого дому.

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Зазначається, що через збройну агресію РФ металургійна промисловість України зазнала значних руйнувань, що призвело до суттєвого скорочення виробництва сталі.

Обсяг сталі, що імпортується до США з України, значно зменшився у 2023 році порівняно з 2022 роком та залишається нижчим за середній рівень імпорту до 2021 року.

“У 2023 році кількість сталі, імпортованої до США з України, становила менше 1% усього імпорту сталі до Сполучених Штатів. Водночас сталеливарна промисловість була історично важливою для України, і Сполучені Штати, і Україна зацікавлені у збереженні цієї галузі як економічної рятівного кругу, поки країна відновлюється”, - йдеться в документі.

У свою чергу міністерка економіки України Юлія Свириденко подякувала США за підтримку українських виробників сталі, оскільки саме ця галузь зазнала одного з найбільших ударів від російського вторгнення як з точки зору втрати виробничих потужностей через системні обстріли та руйнування, так і проблем з експортною логістикою.

"Важливий крок США у підтримці українських виробників сталі. Призупинення дії мит (додаткових 25%) на імпорт сталі з України на 1 рік передбачає і призупинення мит на сталеві вироби з України, оброблені в подальшому в країнах-членах ЄС… Рішення є вагомим внеском у відновлення галузі", - написала вона у соціальній мережі Х (Twitter).

Нагадаємо, про призупинення на рік дію мита на сталь з України, введеного за президента Дональда Трампа в 2018 році, Мінторгівлі США оголосило у травні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ. 27 травня того року відповідний указ підписав Байден.

Рік потому адміністрація Байдена продовжила та розширила дію цього рішення, включивши до нього скасування мит на продукцію з Євросоюзу, виготовлену з української сталі. Для безмитного обігу такої продукції необхідний сертифікат, що підтверджує українське походження сталі, яка була перероблена в країні ЄС.