США продовжили на рік скасування мита на українську сталь

США вирішили продовжити на один рік, тобто до червня 2024 року, тимчасове призупинення 25%-го імпортного мита на українську сталь, введеного відповідно до статті 232 закону про розширення торгівлі. Про це йдеться у повідомленні американського Міністерства торгівлі.

"За останній рік США надали такий необхідний ринок для сталі, яку Україна може експортувати. При цьому американці безпосередньо підтримують українців, економічний добробут багатьох із яких залежить від сталеливарної промисловості України", - зазначила міністр Джина Раймондо.

За її словами, нинішня заява американської влади є "сигналом для українського народу про те, що відданість йому залишається непохитною перед агресією Росії".

Нагадаємо, що про призупинення на рік мита на сталь з України, введеного за президента Дональда Трампа в 2018 році, Мінторгівлі США оголосило 9 травня 2022 року. 27 травня відповідний указ підписав президент Джозеф Байден.

Зазначимо також, що напередодні й Великобританія оголосила про продовження на рік до кінця травня 2024 року призупинення заходів торговельного захисту щодо імпорту гарячекатаного плоского та рулонного прокату з України.

Також британський торговельний регулятор вирішив не рекомендувати застосування антидемпінгових заходів проти такої української продукції, на відміну від продукції з Росії, Китаю, Ірану та Бразилії.

Зазначалося, що демпінг продукції з України "навряд чи повториться" через скорочення виробничих потужностей у країні та обмеження можливості експорту, викликаних війною з Росією. Крім того, там зважили на необхідність для України відновити металургійну галузь та внутрішній попит на сталь для відновлення інфраструктури країни.