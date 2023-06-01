США продлили на год отмену пошлины на украинскую сталь

США решили продлить на один год, то есть до июня 2024 года, временную приостановку 25%-ной импортной пошлины на украинскую сталь, введенной в соответствии со статьей 232 закона о расширении торговли. Об этом говорится в сообщении американского Министерства торговли.

"За последний год США предоставили столь необходимый рынок для стали, которую Украина может экспортировать. При этом американцы напрямую поддерживают жителей Украины, экономическое благополучие многих из которых зависит от сталелитейной промышленности Украины", — отметила министр Джина Раймондо.

По ее словам, нынешнее заявление американских властей является "сигналом для украинского народа о том, что приверженность ему остается непоколебимой перед лицом агрессии России".

Напомним, что о приостановке на год таможенной пошлины на сталь из Украины, введенной при президенте Дональде Трампе в 2018 году, Минторговли США объявило 9 мая 2022 года. 27 мая соответствующий указ подписал президент Джозеф Байден.

Отметим также, что накануне и Великобритания объявила о продлении на год до конца мая 2024 года приостановки мер торговой защиты относительно импорта горячекатаного плоского и рулонного проката из Украины.

Также британский торговый регулятор решил не рекомендовать применение антидемпинговых мер против такой украинской продукции, в отличие от продукции из России, Китая, Ирана и Бразилии.

Отмечалось, что демпинг продукции из Украины "вряд ли повторится" из-за сокращения производственных мощностей в стране и ограничений возможности экспорта, вызванных войной с Россией. Кроме того, там приняли во внимание необходимость для Украины восстановить металлургическую отрасль и внутренний спрос на сталь для восстановления инфраструктуры страны.