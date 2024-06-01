Украинским морским коридором уже экспортировано 50 миллионов тонн грузов

За 9 месяцев работы Украинского морского коридора им было экспортировано 50 миллионов тонн грузов.

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Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что, несмотря на постоянные атаки россиян, украинским портовикам удалось обработать 1737 судов.

"Благодаря объединенным усилиям правительства, Администрации морских портов Украины, международных партнеров и всех рабочих портовой отрасли удалось наладить стабильный экспорт украинской агропродукции морем", - говорится в сообщении.

Напомним, при этом по итогам апреля портовые операторы в морских портах Украины обработали 9 млн. 912 тыс. т грузов, что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода 2023 года.

Украина возобновила контейнерные перевозки из портов Большой Одессы

В один из портов Большой Одессы, а именно порт Черноморск, 3 апреля морским коридором прошел первый контейнеровоз за время полномасштабной войны.

Первым контейнеровозом, прошедшим украинским морским коридором, стало грузовое судно под флагом Панамы. Его общая длина составляет 105 метров, а ширина – 17 метров.

А 21 апреля в один из терминалов Одессы пришвартовался контейнеровоз Pros Hope, который без остановок приплыл из Китая. Такое судно вошло в украинскую гавань впервые с начала полномасштабной войны.

Также отметим, что, несмотря на длительную войну и постоянную угрозу ракетных ударов со стороны страны-агрессора РФ, международные контейнерные перевозчики возвращаются в Украину. Так, немецкая контейнерная линия Hapag-Lloyd с конца мая начала предлагать перевозку в украинские морские порты.

Украина достигла довоенных объемов экспорта из портов Большой Одессы

В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, движущихся к морским портам или из Украины.

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, которые были до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.

Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно.

За почти девять месяцев работы временного морского коридора им прошли около 1600 судов, которые обеспечили экспорт 45 млн тонн грузов в 44 страны мира. Это уже больше, чем за год работы "Зерновой инициативы", в которой участвовали ООН, Россия и Турция.