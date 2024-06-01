Українським морським коридором вже експортовано 50 мільйонів тонн вантажів

За 9 місяців роботи Українського морського коридору ним було експортовано 50 мільйонів тонн вантажів.

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Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що попри постійні атаки росіян, українським портовикам вдалося обробити 1737 суден.

"Завдяки об'єднаним зусиллям уряду, Адміністрації морських портів України, міжнародних партнерів та всіх робітників портової галузі, вдалося налагодити стабільний експорт української агропродукції морем", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, при цьому за підсумками квітня портові оператори у морських портах України обробили 9 млн 912 тис. т вантажів, що майже вдвічі перевищує показник аналогічного періоду 2023 року.

Україна відновила контейнерні перевезення з портів Великої Одеси

До одного з портів Великої Одеси, а саме порту Чорноморськ, 3 квітня морським коридором пройшов перший контейнеровоз за час повномасштабної війни.

Першим контейнеровозом, що пройшов українським морським коридором, стало вантажне судно під прапором Панами. Його загальна довжина становить 105 метрів, а ширина - 17 метрів.

А 21 квітня до одного з терміналів Одеси пришвартувався контейнеровоз Pros Hope, який без зупинок приплив із Китаю. Таке судно зайшло в українську гавань уперше з початку повномасштабної війни.

Також зазначимо, що попри тривалу війну та постійну загрозу ракетних ударів з боку країни-агресора РФ міжнародні контейнерні перевізники повертаються в Україну. Так, німецька контейнерна лінія Hapag-Lloyd з кінця травня почала пропонувати перевезення до українських морських портів.

Україна досягла довоєнних обсягів експорту з портів Великої Одеси

У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України.

Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у січні Україна змогла вийти на довоєнні обсяги експорту тимчасовим морським коридором і наблизитися до показників, які були до повномасштабного вторгнення по загальному обсягу експорту.

Український морський коридор з березня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово.

За майже дев’ять місяців роботи тимчасового морського коридору ним пройшли майже 1600 суден, які забезпечили експорт 45 млн тонн вантажів до 44 країн світу. Це вже більше, ніж за рік роботи “Зернової ініціативи”, в якій брали участь ООН, Росія та Туреччина.