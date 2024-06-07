Агросектор является ключевой опорой экономики Украины и станет основой переговорной позиции при вступлении в ЕС - Стефанишина

Агросектор Украины - одна из ключевых опор, на которой держится экономика государства и в 2023 году он сгенерировал 62% валютной выручки.

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Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на презентации Стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий до 2030 года в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"Украинский АПК выстоял в сложных условиях и продолжает свою деятельность, поддерживая работу экономики, гарантируя продовольственную безопасность не только в Украине, но и в мире – странах Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии", – сказала она.

Стефанишина напомнила, что значительная часть украинской агропродукции экспортировалась в ЕС, с которым действовала зона свободной торговли, в частности, благодаря торговым преференциям от ЕС в начале войны. Вице-премьер подчеркнула, что это стало возможным благодаря опыту выполнения Соглашения об ассоциации и адаптации к европейским нормам производства с 2014 года.

"Сегодня мы с вами являемся свидетелями нового этапа интеграции украинского АПК... во внутренний рынок ЕС. Впервые за всю свою историю Украина предлагает не только стратегию развития сельского хозяйства, но и стратегию членства Украины в Европейском Союзе, стратегию, которая предусматривает, что Украина станет частью большого внутреннего рынка - самого развитого, динамичного и конкурентного", - подчеркнула чиновница.

По ее убеждению, внедрение и имплементация подходов, предусмотренных в стратегии развития АПК, приведет к не только достижению европейских стандартов, но и повысит производительность агросектора, будет способствовать росту экспорта, созданию новых рабочих мест, будет стимулировать производство товаров с добавленной стоимостью, а также повышать конкурентоспособность., будет гарантировать постоянство и безопасность наращивания производства в Украине.

В то же время вице-премьер отметила, что Украину ждет много обязательств в сфере сельского хозяйства, одной из самых регулируемых в ЕС, которая сейчас реформируется. Но она уверена, что к 2030 году, когда завершится действие Стратегии, Украина уже станет членом Евросоюза.

"Здесь нас ожидает очень много новых обязательств, которые будут вести нас к тому, что наши аграрные границы не будут ограничиваться 40 миллионами потребителей, а будут исчисляться 500 миллионами потребителей - это с одной стороны. С другой - в течение переговорного процесса по членству, который будет вести Украина, также будет происходить и внутренняя реформа в сфере сельской политики, сельского хозяйства в Европейском Союзе. ерка по евроинтеграции.

В результате полномасштабной войны России против Украины было уничтожено около 30% всего потенциала отечественного агропромышленного сектора, а 20% сельхозземель находятся в оккупации.

По данным исследования, проведенного Центром исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE Агроцентр) совместно с Всемирным банком, украинский агросектор столкнулся с огромным ущербом из-за российского вторжения, оцененным более $80 млрд.