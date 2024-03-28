В Украине наблюдается снижение импорта сельхозтехники: к чему это может привести

В 2023 году показатели импорта большинства видов сельхозтехники в Украину существенно снизились по сравнению с предыдущим годом, а в 2024 году эта тенденция сохранится. Хотя темпы падения несколько замедлятся, поставки основных видов агромашин продолжат снижаться.

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Об этом сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

Согласно сообщению, особенно критическая ситуация была с тракторами, зерноуборочными комбайнами и посевными агрегатами.

В частности, импорт тракторов мощностью 37-75 л. в прошлом году сократился на 74,4% – до 503 единиц, в сегменте 75-130 л.с. – на 22,1%, до 1453 штук. Поставки самых мощных тракторов упали на 6,3% – до 1174 машин.

Количество ввезенных в Украину зерноуборочных комбайнов в 2023 году составило 1906 единиц, что на 9,4% меньше, чем годом ранее. Объемы импорта посевной техники сократились на 38,4% – до 2749 агрегатов.

В то же время после роста спроса на плуги в 2022 году в прошлом году их импорт упал почти вдвое - до 1332 единиц. Стабильно низкими были поставки дисковых борон и косилок (-8,3%).

По словам эксперта по ИАЭ, основными причинами дефицита новой сельхозтехники есть разрушение предприятий отечественного машиностроения, ограниченные возможности для импорта из-за войны и исчерпания ресурсов старой техники в хозяйствах.

"Учитывая, что часть предприятий сельскохозяйственного машиностроения уничтожена, повреждена или находится под оккупацией, а физические объемы импорта техники для аграрных предприятий сокращаются, ситуация с обновлением их машино тракторного парка значительно ухудшается", - говорится в сообщении.

Последствиями такого уменьшения импорта станет рост себестоимости продукции, снижение эффективности аграрного производства и возможные значительные потери урожая. В 2024 году ситуация вряд ли улучшится кардинально, прогнозируют в институте.

Спрос на подержанную и отремонтированную сельхозтехнику и запчасти будет расти и будет продолжаться практика восстановления и реставрации имеющейся в хозяйствах техники.

Из-за войны агросектор Украины понес более $80 млрд убытков

По данным исследования, проведенного Центром исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE Агроцентр) совместно с Всемирным банком, украинский агросектор столкнулся с огромным ущербом из-за российского вторжения, оцененным более $80 млрд.

Потери включают уничтоженную агротехнику на сумму $5,8 млрд, ущерб от потери готовой продукции на $1,97 млрд и повреждение зернохранилищ на $1,8 млрд. Ущерб в сфере животноводства, аквакультуры и рыболовства также значительный.

Общие экономические потери, включающие недополученный доход и рост себестоимости, достигли $69,8 млрд. Снижение производства в растениеводстве повлекло за собой потери на $35,1 млрд, а животноводстве - $5,6 млрд.

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