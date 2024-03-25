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Категория
Агро
Дата публикации

Украина получила от Японии технику для мелиоративных работ

Украина получила от Японии технику для мелиоративных работ
Украина получила от Японии технику для мелиоративных работ. Фото: Минагрополитики

В рамках международной программы технической помощи "Программа экстренного восстановления" и "Неотложной поддержки аграрного сектора", финансируемой правительством Японии, Украина получила 25 единиц специализированной техники известного во всем мире производителя Komatsu.

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Об этом сообщает Министерство аграрной политики Украины.

В рамках этого проекта колесные экскаваторы, гусеничные экскаваторы, универсальные экскаваторы-погрузчики и бульдозеры были переданы водохозяйственным организациям.

Передача 15 единиц этой техники водному хозяйству Одесской области состоялась 19 марта. Кроме Одесской области, японская техника также получила организации водного хозяйства Запорожской и Ровенской областей, где было передано соответственно три и семь единиц техники.

В рамках проекта поддержки аграрного сектора правительство Японии предоставит более 90 единиц современной спецтехники от ведущих японских и мировых производителей государственным водохозяйственным организациям, включая экскаваторы, тракторы, бульдозеры, краны, трали, тягачи, пикапы, косилки и земснаряды.  

Эта техника предназначена существенно улучшить эффективность выполнения ремонтных и уходных работ на объектах государственной мелиоративной инфраструктуры.

Украина получила от Японии $230 млн на восстановление сельского хозяйства

Напомним, 22 марта стало известно, что Япония передала Украине 230 млн. долларов на восстановление сельского хозяйства. Средства поступили в рамках проекта Всемирного банка "Экстренный проект инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".

В Минфинансах напомнили, что проект ARISE поддерживает доступ сельхозпроизводителей к финансированию через льготное кредитование (компенсация расходов по программе 5-7-9) и улучшение доступа малых хозяйств к финансированию через гранты.

Объем финансирования проекта сейчас составляет $550 млн. $500 млн из них будут направлены на финансирование Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2023-2024 годах с фокусом на аграрные предприятия, а около $50 млн предусмотрено на гранты для малых сельхозпроизводителей.

Также напомним, что Япония планирует передать Украине технологии производства биотоплива, что создаст новую масштабную отрасль в стране, которая требует восстановления из-за военной агрессии со стороны России.

В Токио рассчитывают, что технологии биотоплива создадут новую отрасль промышленности в Украине – сельскохозяйственной стране, богатой ресурсами, которые могут быть использованы в качестве топлива. Кроме того, биотопливо, производимое из сельскохозяйственных культур и отходов животноводства, может быть использовано для производства электроэнергии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о готовности оказания Украине помощи в размере до $7 млрд.

Автор:
Татьяна Гойденко