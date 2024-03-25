Україна отримала від Японії техніку для меліоративних робіт

В межах міжнародної програми технічної допомоги "Програма екстреного відновлення" та "Невідкладна підтримка аграрного сектору", яка фінансується урядом Японії, Україна отримала 25 одиниць спеціалізованої техніки відомого у всьому світі виробника Komatsu.

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Про це повідомляє Міністерство аграрної політики України.

В рамках цього проекту, колісні екскаватори, гусеничні екскаватори, універсальні екскаватори-навантажувачі та бульдозери були передані водогосподарським організаціям.

Передача 15 одиниць цієї техніки для водного господарства Одеської області відбулася 19 березня. Крім Одеської області, японську техніку також отримали організації водного господарства Запорізької та Рівненської областей, де було передано відповідно три та сім одиниць техніки.

Загалом, в рамках проекту підтримки аграрного сектору, уряд Японії надасть понад 90 одиниць сучасної спецтехніки від провідних японських та світових виробників державним водогосподарським організаціям, включаючи екскаватори, трактори, бульдозери, крани, тралі, тягачі, пікапи, косарки та земснаряди.

Ця техніка призначена істотно покращити ефективність виконання ремонтних та доглядових робіт на об’єктах державної меліоративної інфраструктури.

Україна отримала від Японії $230 млн на відновлення сільського господарства

Нагадаємо, 22 березня стало відомо, що Японія передала Україні 230 млн доларів на відновлення сільського господарства. Кошти надійшли в межах проєкту Світового банку "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

У Мінфінансів нагадали, що проєкт ARISE має на меті підтримку доступу сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування (компенсація видатків за програмою 5-7-9) та покращення доступу малих господарств до фінансування через гранти.

Обсяг фінансування проєкту наразі становить $550 млн. $500 млн з них будуть спрямовані на фінансування Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" в 2023-2024 роках з фокусом на аграрні підприємства, а майже $50 млн передбачено на гранти для малих сільгоспвиробників.

Також нагадаємо, Японія планує передати Україні технології виробництва біопалива, що створить нову масштабну галузь у країні, яка потребує відновлення через військову агресію зі сторони Росії.

У Токіо розраховують, що технології біопалива створять нову галузь промисловості в Україні – сільськогосподарській країні, багатій на ресурси, що можуть бути використані в якості палива. Крім того, біопаливо, яке виробляється з сільськогосподарських культур та відходів тваринництва, може бути використане для виробництва електроенергії.

Додамо, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про готовність надання Україні допомоги у розмірі до $7 млрд.