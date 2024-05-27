Из-за войны в Украине уничтожена треть потенциала агросектора

В результате полномасштабной войны России против Украины было уничтожено около 30% всего потенциала отечественного агропромышленного сектора, а 20% сельхозземель находятся в оккупации.

Об этом рассказал государственный секретарь Минагрополитики Виктор Канцурак во время онлайн-воркшопа по финансированию малых и средних агропроизводителей, пишет Минагро.

"В результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора, почти 20% сельскохозяйственных земель оккупировано. Большие площади заминированы или загрязнены взрывоопасными предметами. Следовательно, вопрос обеспечения финансирования и поддержки сельхозпроизводителей, актуален как никогда", - подчеркнул Виктор Канцурак.

Он отметил, что Государственный аграрный реестр и Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве были созданы для решения этой проблемы.

По словам члена правления Фонда Инессы Андриетти, опрос более 2 тысяч малых фермеров показывает, что большинство планируют расширить производство и привлечь инвестиции. 56% агропроизводителей собираются увеличить площади, а 53% – получить кредиты на покупку земли.

"Эти данные свидетельствуют о высоком спросе на гарантии нашего Фонда среди аграриев", – отметила Андриетти.

Председатель правления фонда Олег Приходько рассказал, что фонд активно сотрудничает с тремя банками и планирует привлекать новые финансовые учреждения, что значительно расширит возможности кредитования большего количества заинтересованных аграриев.

Агросектор Украины понес более $80 млрд убытков

По данным исследования, проведенного Центром исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE Агроцентр) совместно с Всемирным банком, украинский агросектор столкнулся с огромным ущербом из-за российского вторжения, оцененным более $80 млрд.

Согласно данным, потери включают уничтоженную агротехнику на сумму $5,8 млрд, ущерб от потери готовой продукции на $1,97 млрд и повреждение зернохранилищ на $1,8 млрд. Ущерб в сфере животноводства, аквакультуры и рыболовства также значительный.

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

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