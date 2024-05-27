Через війну в Україні знищена третина потенціалу агросектору

Внаслідок повномасштабної війни Росії проти України було знищено близько 30% усього потенціалу вітчизняного агропромислового сектору, а 20% сільгоспземель знаходяться в окупації.

Про це розповів державний секретар Мінагрополітики Віктор Канцурак під час онлайн-воркшопу щодо фінансування малих та середніх агровиробників, пише Мінагро.

"Внаслідок повномасштабної війни було знищено близько 30% усього потенціалу агросектору, майже 20% сільськогосподарських земель окуповано. Великі площі заміновані або забруднені вибухонебезпечними предметами. Відтак питання забезпечення фінансування та підтримки сільгоспвиробників, актуальне як ніколи", - наголосив Віктор Канцурак.

Він зазначив, що Державний аграрний реєстр та Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві були створені для вирішення цієї проблеми.

За словами члена правління Фонду Інесси Андрієтті, опитування понад 2 тисяч малих фермерів показує, що більшість планують розширити виробництво та залучити інвестиції. 56% агровиробників збираються збільшити площі, а 53% - отримати кредити на купівлю землі.

"Ці дані свідчать про високий попит на гарантії нашого Фонду серед аграріїв", - зауважила Андрієтті.

Голова правління фонду Олег Приходько розповів, що фонд активно співпрацює з трьома банками та планує залучати нові фінансові установи, що значно розширить можливості щодо кредитування більшої кількості зацікавлених аграріїв.

Агросектор України зазнав понад $80 млрд збитків

За даними дослідження, проведеного Центром досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Агроцентр) спільно зі Світовим банком, український агросектор зіткнувся з величезними збитками через російське вторгнення, оціненими понад $80 млрд.

Згідно із даними, втрати включають знищену агротехніку на суму $5,8 млрд, шкоду від утрати готової продукції на $1,97 млрд та пошкодження зерносховищ на $1,8 млрд. Збитки у сфері тваринництва, аквакультури та рибальства також значні.

Додамо, що Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

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