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ЕС увеличил квоту на этанол для Украины на 25%

биоэтанол
ЕС увеличил квоту на этанол для Украины на 25%

В рамках пересмотра условий Зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом (DCFTA) стороны согласовали существенное расширение тарифных квот на экспорт украинской продукции на европейский рынок.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ассоциацию "Укрбиоэтанол".

С июля 2025 квота на поставку этанола из Украины в ЕС выросла на 25% — со 100 до 125 тысяч тонн.

Несмотря на то, что средний уровень роста тарифных квот составляет 91%, расширение этанола является важным сигналом открытости Евросоюза к сотрудничеству в сфере биоэнергетики.

В то же время в ассоциации отмечают, что поскольку топливный этанол не конкурирует с пищевыми секторами ЕС, Украина должна настаивать на полной отмене квот на период войны. Это позволит не только нарастить экспорт, но и способствовать укреплению энергетической безопасности Европы.

Напомним, вчера Украина и Европейский Союз договорились об обновлении условий торговли по завершении действия режима автономных торговых преференций. Новые договоренности подразумевают существенное увеличение квот на экспорт украинских аграрных товаров в ЕС — некоторые позиции вырастут в 5-6 раз по сравнению с уровнем 2021 года.

Среди лидеров по объемам увеличения квот – украинский мед (с 6 тыс. до 35 тыс. тонн, +483%), яйца и альбумины (+200%) и отруби (+304%).

Автор:
Татьяна Гойденко