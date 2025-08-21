Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,02

EUR

48,17

--0,16

Готівковий курс:

USD

41,39

41,30

EUR

48,35

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Болгарії виникла бензинова криза через брак українського біоетанолу

gas, station, petroleum, handle, nozzle
Дефіцит українського біоетанолу спричинив бензинову кризу в Болгарії / Depositphotos

У Болгарії виникла бензинова криза через дефіцит біоетанолу, який використовується для обов’язкового змішування з пальним відповідно до вимог ЄС. У серпні частина автозаправних станцій країни була змушена припинити продаж бензину марки А-95 через нестачу біодобавки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НафтоРинок.

За правилами, продаж бензину без біоетанолу тягне за собою штрафи, які сягають близько 25 тисяч євро. Водночас голова Болгарської нафтогазової асоціації Светослав Бенчев наголосив, що самого пального в країні достатньо, а проблема стосується саме логістики постачання біоетанолу.

"Це відбувається тому, що організовується ідеальний шторм: закрився завод в Угорщині, Європейська комісія обмежила та запровадила квоти на сировину та біопаливо з України, попит підвищився, і ми опинилися в такій ситуації", — пояснив він.

Бенчев додав, що ситуація поступово вирівнюється, закликав споживачів не панікувати та зазначив, що дефіцит не вплинув на вартість бензину. Навпаки, за останній місяць ціни навіть знизилися на 1–2%. Він також не очікує їхнього зростання в серпні, коли попит традиційно зростає через відпустки та подорожі.

Додамо, експорт біоетанолу у січні-березні 2025 року зріс на 180,6% до 39,0 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Лідером за обсягами є "Перша подільська енергетична компанія", на яку припадає майже третина обсягу (30,7%).

За даними аналітиків, у 2024 році Україна експортувала 99,3 тис. тонн біоетанолу, з яких 87,6% становив неденатурований спирт. Основними напрямками постачань були країни ЄС та Швейцарія.

Автор:
Тетяна Гойденко