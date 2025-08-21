У Болгарії виникла бензинова криза через брак українського біоетанолу

У Болгарії виникла бензинова криза через дефіцит біоетанолу, який використовується для обов’язкового змішування з пальним відповідно до вимог ЄС. У серпні частина автозаправних станцій країни була змушена припинити продаж бензину марки А-95 через нестачу біодобавки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НафтоРинок.

За правилами, продаж бензину без біоетанолу тягне за собою штрафи, які сягають близько 25 тисяч євро. Водночас голова Болгарської нафтогазової асоціації Светослав Бенчев наголосив, що самого пального в країні достатньо, а проблема стосується саме логістики постачання біоетанолу.

"Це відбувається тому, що організовується ідеальний шторм: закрився завод в Угорщині, Європейська комісія обмежила та запровадила квоти на сировину та біопаливо з України, попит підвищився, і ми опинилися в такій ситуації", — пояснив він.

Бенчев додав, що ситуація поступово вирівнюється, закликав споживачів не панікувати та зазначив, що дефіцит не вплинув на вартість бензину. Навпаки, за останній місяць ціни навіть знизилися на 1–2%. Він також не очікує їхнього зростання в серпні, коли попит традиційно зростає через відпустки та подорожі.

Додамо, експорт біоетанолу у січні-березні 2025 року зріс на 180,6% до 39,0 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Лідером за обсягами є "Перша подільська енергетична компанія", на яку припадає майже третина обсягу (30,7%).

За даними аналітиків, у 2024 році Україна експортувала 99,3 тис. тонн біоетанолу, з яких 87,6% становив неденатурований спирт. Основними напрямками постачань були країни ЄС та Швейцарія.