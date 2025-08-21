В Болгарии возник бензиновый кризис из-за нехватки украинского биоэтанола

В Болгарии возник бензиновый кризис из-за дефицита биоэтанола, который используется для обязательного смешивания с горючим в соответствии с требованиями ЕС. В августе часть автозаправочных станций страны была вынуждена прекратить продажу бензина марки А-95 из-за нехватки биодобавки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НефтеРынок.

По правилам, продажа бензина без биоэтанола влечет штрафы, которые достигают около 25 тысяч евро. В то же время глава Болгарской нефтегазовой ассоциации Светослав Бенчев подчеркнул, что самого горючего в стране достаточно, а проблема касается именно логистики поставок биоэтанола.

"Это происходит потому, что организуется идеальный шторм: закрылся завод в Венгрии, Европейская комиссия ограничила и ввела квоты на сырье и биотопливо из Украины, спрос повысился, и мы оказались в такой ситуации", - пояснил он.

Бенчев добавил, что ситуация постепенно выравнивается, призвал потребителей не паниковать, отметив, что дефицит не повлиял на стоимость бензина. Напротив, за последний месяц цены даже снизились на 1–2%. Он также не ожидает их роста в августе, когда спрос традиционно растет из-за отпусков и путешествий.

Добавим, экспорт биоэтанола в январе-марте 2025 г. вырос на 180,6% до 39,0 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по объемам является "Первая подольская энергетическая компания", на которую приходится около трети объема (30,7%).

По данным аналитиков, в 2024 году Украина экспортировала 99,3 тыс. тонн биоэтанола, из которых 87,6% составил неденатурированный спирт. Основными направлениями поставок были страны ЕС и Швейцария.