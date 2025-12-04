Україна має шанси стати ключовим постачальником біоетанолу до ЄС: аналіз ринку та перспективи

Україна має всі передумови для того, щоб стати потужним гравцем на ринку біоетанолу. Завдяки сильному аграрному сектору, країна здатна промислово виробляти біопаливо з великих обсягів власної сировини: кукурудзи, пшениці, ячменю, цукрових буряків та меляси. В Україні вже функціонує 17 заводів з виробництва біоетанолу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє YouControl.Market.

Переваги розвитку галузі

Розвиток біоетанолової галузі пропонує комплексні переваги:

Зменшення залежності від імпорту нафти та заміщення його вітчизняним біопаливом. Скорочення викидів CO2 та продуктів згоряння, що відповідає кліматичним цілям та вимогам Green Deal. Переробка надлишків урожаю запобігає падінню цін на сільгосппродукцію, забезпечуючи стабільність збуту та захищаючи фермерів від збитків у врожайні роки. Проєкти відповідають цілям сталого розвитку ООН та критеріям ESG (Environmental, Social, Governance), приваблюючи іноземних інвесторів, створюючи нові робочі місця та сприяючи децентралізації енергетики.

В Україні вже функціонує 17 заводів із сумарною потужністю близько 430 тис. тонн біоетанолу на рік (станом на 2025 рік). Цей обсяг може вчетверо перекрити внутрішню потребу для наповнення бензину до рівня E5. З огляду на європейський курс на "Зелену угоду", Україна має всі шанси стати ключовим постачальником біоетанолу до ЄС.

Потенціал та сировинна база

Сировинна база для розгалуженої мережі біоетанолових заводів добре забезпечена практично у кожному регіоні. Лідером за концентрацією агрокомпаній (понад 1000 підприємств) є Кіровоградська область – 1716 компаній. Значний потенціал також мають такі області:

Дніпропетровська (1569);

Полтавська (1420);

Вінницька (1361);

Одеська (1236);

Миколаївська (1109);

Черкаська (1023);

Київська (близько 1175 разом із м. Київ).

Великі міста, як-от Київ (188 компаній), Миколаїв (85) та Кропивницький (57), є центрами зосередження потенційних постачальників сировини. Розміщення виробництв поблизу цих агрокластерів гарантує доступ до сировини, інфраструктури та кваліфікованих кадрів.

Регіони із середньою кількістю компаній включають Харківську, Хмельницьку, Сумську, Чернігівську, Житомирську, Тернопільську та Львівську області. Тут агропромисловий потенціал теж значний, але поступається лідерам.

Кількісний розподіл сільськогосподарських компаній по регіонам

До групи з найменшою кількістю підприємств відносяться переважно західні та північні регіони зі складнішими кліматичними умовами чи меншою площею сільгоспугідь.

Що потрібно для розвитку?

Як зазначають аналітики, для реалізації розвитку виробництва біоетанолу необхідна комплексна стратегія. Влада має забезпечити прозорі правила гри: податкові пільги для біопалив, гранти чи дешеве кредитування на створення виробництв, контроль якості пального на АЗС, щоб споживачі довіряли новому продукту. Співпраця з іноземними інвесторами також може прискорити прогрес. Світові енергетичні компанії та фінансові установи зацікавлені в проєктах, що відповідають критеріям сталого розвитку.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада відклала до 1 січня 2026 року вступ у дію норми про штрафи за торгівлю бензином без біоетанолу.