У Украины есть шансы стать ключевым поставщиком биоэтанола в ЕС: анализ рынка и перспективы

У Украины есть все предпосылки для того, чтобы стать мощным игроком на рынке биоэтанола. Благодаря сильному аграрному сектору страна способна промышленно производить биотопливо из больших объемов собственного сырья: кукурузы, пшеницы, ячменя, сахарной свеклы и мелассы. В Украине уже функционирует 17 заводов по производству биоэтанола.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает YouControl.Market.

Преимущества развития отрасли

Развитие биоэтаноловой отрасли предлагает комплексные преимущества:

Уменьшение зависимости от импорта нефти и замещение его отечественным биотопливом. Сокращение выбросов CO2 и продуктов сгорания соответствует климатическим целям и требованиям Green Deal. Переработка излишков урожая предотвращает падение цен на сельхозпродукцию, обеспечивая стабильность сбыта и защищая фермеров от убытков в урожайные годы. Проекты отвечают целям устойчивого развития ООН и критериям ESG (Environmental, Social, Governance), привлекая иностранных инвесторов, создавая новые рабочие места и способствуя децентрализации энергетики.

В Украине уже функционирует 17 заводов с суммарной мощностью около 430 тыс. тонн биоэтанола в год (на 2025 год). Этот объем может в четыре раза перекрыть внутреннюю потребность для наполнения бензина до уровня E5. Учитывая европейский курс на "Зеленое соглашение", у Украины есть все шансы стать ключевым поставщиком биоэтанола в ЕС.

Потенциал и сырьевая база

Сырьевая база для разветвленной сети биоэтаноловых заводов хорошо обеспечена практически в каждом регионе. Лидером по концентрации агрокомпаний (более 1000 предприятий) является Кировоградская область – 1716 компаний. Значительный потенциал также имеют следующие области:

Днепропетровская (1569);

Полтавская (1420);

Винницкая (1361);

Одесская (1236);

Николаевская (1109);

Черкасская (1023);

Киевская (около 1175 г. вместе с г. Киев).

Большие города, такие как Киев (188 компаний), Николаев (85) и Кропивницкий (57), являются центрами сосредоточения потенциальных поставщиков сырья. Размещение производств вблизи этих агрокластеров гарантирует доступ к сырью, инфраструктуре и квалифицированным кадрам.

Регионы со средним количеством компаний включают Харьковскую, Хмельницкую, Сумскую, Черниговскую, Житомирскую, Тернопольскую и Львовскую области. Здесь агропромышленный потенциал тоже значителен, но уступает лидерам.

Количественное распределение сельскохозяйственных компаний по регионам

В группу с наименьшим количеством предприятий относятся преимущественно западные и северные регионы со сложными климатическими условиями или меньшей площадью сельхозугодий.

Что нужно для развития?

Как отмечают аналитики, для реализации развития производства биоэтанола необходима комплексная стратегия. Власти должны обеспечить прозрачные правила игры: налоговые льготы для биотоплив, гранты или дешевое кредитование на создание производств, контроль качества горючего на АЗС, чтобы потребители доверяли новому продукту. Сотрудничество с иностранными инвесторами также может ускорить прогресс. Мировые энергетические компании и финансовые учреждения заинтересованы в проектах, отвечающих критериям устойчивого развития.

Напомним, 18 июня Верховная Рада отложила до 1 января 2026 года вступление в действие нормы о штрафах за торговлю бензином без биоэтанола .