В Украине строят биоэтанольные заводы суммарной мощностью более 1 млн т

В Украине в рамках индустриальных парков строится около 1 млн. тонн мощностей для переработки кукурузы на биоэтанол, для удовлетворения потребностей которых в сырье ежегодно требуется 3 млн. тонн сырья.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор Украинской ассоциации производителей биоэтанола Тарас Николаевенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Только что речь идет о создании нового индустриального парка, в каждом втором предусмотрено производство биоэтанола. Только тех мощностей, которые начинают закладывать фундамент, у нас 1 млн тонн", - подчеркнул он.

По словам Николаенко, сейчас Европа потребляет 6 млн тонн биоэтанола в год, так что украинский продукт однозначно можно было бы экспортировать в Европейский Союз.

В то же время эксперт напомнил, что с июля 2025 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение с июля 2026 года в Украине обязательное добавление в горючее более 7% биоэтанола, доля которого в идеале должна составлять 10%. Аналогичное требование будет действовать к импортному товару. Соответственно, возрастет потребление биоэтанола на внутреннем рынке.

Николайенко отметил, что возглавляемое им отраслевое объединение попытается в 2026 году защитить собственный внутренний рынок.

"Мы столкнулись с тем, что кроме квот в Европейском Союзе существует техническое регулирование. Это настоящие неторговые барьеры, которые неплохо работают. В случае необходимости европейцы имеют механизм для остановки экспорта. Мы планируем разработать такие же механизмы, разработать и внедрить отечественную систему экологической сертификации, и также будем защищать". ассоциации производителей биоэтанола".

Заметим, у Украины есть все предпосылки для того, чтобы стать мощным игроком на рынке биоэтанола. Благодаря сильному аграрному сектору страна способна промышленно производить биотопливо из больших объемов собственного сырья: кукурузы, пшеницы, ячменя, сахарной свеклы и мелассы. В Украине уже функционирует 17 заводов по производству биоэтанола.