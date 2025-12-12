Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

--0,01

EUR

49,52

+0,30

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,77

49,55

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине строят биоэтанольные заводы суммарной мощностью более 1 млн т

биоэтанол
В Украине в рамках индустриальных парков строится около 1 млн тонн мощностей для переработки кукурузы в биоэтанол / Depositphotos

В Украине в рамках индустриальных парков строится около 1 млн. тонн мощностей для переработки кукурузы на биоэтанол, для удовлетворения потребностей которых в сырье ежегодно требуется 3 млн. тонн сырья.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор Украинской ассоциации производителей биоэтанола Тарас Николаевенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Только что речь идет о создании нового индустриального парка, в каждом втором предусмотрено производство биоэтанола. Только тех мощностей, которые начинают закладывать фундамент, у нас 1 млн тонн", - подчеркнул он.

По словам Николаенко, сейчас Европа потребляет 6 млн тонн биоэтанола в год, так что украинский продукт однозначно можно было бы экспортировать в Европейский Союз.

В то же время эксперт напомнил, что с июля 2025 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение с июля 2026 года в Украине обязательное добавление в горючее более 7% биоэтанола, доля которого в идеале должна составлять 10%. Аналогичное требование будет действовать к импортному товару. Соответственно, возрастет потребление биоэтанола на внутреннем рынке.

Николайенко отметил, что возглавляемое им отраслевое объединение попытается в 2026 году защитить собственный внутренний рынок.

"Мы столкнулись с тем, что кроме квот в Европейском Союзе существует техническое регулирование. Это настоящие неторговые барьеры, которые неплохо работают. В случае необходимости европейцы имеют механизм для остановки экспорта. Мы планируем разработать такие же механизмы, разработать и внедрить отечественную систему экологической сертификации, и также будем защищать". ассоциации производителей биоэтанола".

Заметим, у Украины есть все предпосылки для того, чтобы стать мощным игроком на рынке биоэтанола. Благодаря сильному аграрному сектору страна способна промышленно производить биотопливо из больших объемов собственного сырья: кукурузы, пшеницы, ячменя, сахарной свеклы и мелассы. В Украине уже функционирует 17 заводов по производству биоэтанола.

Автор:
Светлана Манько