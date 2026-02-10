- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 10 февраля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 10 февраля 2026 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|65,38 грн (-4 коп.)
|А-95
|60,89 грн (+2 коп.)
|А-92
|59,57 грн (0 коп.)
|ДТ
|60,55 грн (+5 коп.)
|Газ
|38,44 грн (+1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|66,99
|63,99
|63,99
|39,99
|UPG
|63,90
|60,90
|60,90
|38,21
|WOG
|66,99
|63,99
|63,99
|39,98
|УКРНАФТА
|64,99
|61,99
|59,99
|61,99
|38,94
|SOCAR
|67,13
|63,99
|63,70
|39,41
|AMIC
|63,59
|61,04
|60,99
|37,94
|БРСМ-Нафта
|58,38
|56,56
|36,58
Напомним, несмотря на активизацию импорта дизельного топлива в начале месяца, украинский топливный рынок столкнулся с логистическими трудностями из-за морозов и падения оптовых цен вслед за европейскими котировками.