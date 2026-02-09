Запланована подія 2

Дизельное топливо дешевеет: какие главные причины снижения цен

Дизельное топливо дешевеет / Depositphotos

Несмотря на активизацию импорта дизельного топлива в начале месяца, украинский топливный рынок столкнулся с логистическими трудностями из-за морозов и падения оптовых цен вслед за европейскими котировками.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Enkorr.

Морозы против логистики

Начало февраля стало вызовом для логистов. На западном направлении из-за обледенения путей произошла авария с сходом цистерн, а замерзание Шецинской лагуны усложнило работу портов.

На юге же наблюдается "полный штиль": из-за неблагоприятных прогнозов танкеры меняют порты назначения, а рискующие заходить предлагают дисконты до 3 грн/л.

По состоянию на 5 февраля европейские котировки резко снизились до отметки $682–705/т (минус $52 на тонне).

Это мгновенно сказалось на внутреннем рынке Украины:

  • Средняя оптовая цена дизеля упала до 52,55 грн/л .
  • На Юге реальные продажи стартовали с 48,30–48,50 грн/л, однако спрос остается минимальным.

Трейдеры жалуются на убытки, а некоторые компании решили сделать паузу в импорте на февраль из-за низкой реализации.

Ситуация в регионах

На юге стоимость горючего стартовала с отметки 48,30-48,50 грн/л, когда прайсовые цены достигали 49-49,50 грн/л. Уже больше трех недель реальные продажи не могут пересечь барьер в 49 грн/л.

В Николаевской области предлагали по цене 55,90 грн/л "арктику", завезенную еще в декабре трейдером AGTG.

На западе цены колеблются в пределах 50,80–52,50 грн/л. В Черновицкой области дизель стоит 51,30-52,20 грн/л, хотя зафиксировано падение до 50,70 грн/л.

На Волыни и Львовской области дешевле всего предлагают шведский ресурс (от 50,80 грн/л). Литва и США торгуются в пределах 51,00–51,80 грн/л .

Прогноз

В ближайшее время рынок дизельного горючего не претерпевает существенных изменений. Морозы продолжат сдерживать реализацию на юге, поддерживая спрос в западных регионах. Однако анонсированное синоптиками потепление может дать толчок изменению ценовой динамики и оживлению спроса.

Напомним, импорт дизтоплива в первые недели января был минимальным благодаря значительным поставкам в конце прошлого года. Основная активность происходила на западе Украины, благодаря спросу на морозостойкое топливо.

Татьяна Бессараб