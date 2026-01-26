Декабрьские запасы дизеля "тают": будет ли дефицит из-за массового использования генераторов

Импорт дизтоплива в первые недели января был минимальным благодаря значительным поставкам в конце прошлого года. Основная активность проходит на западе Украины благодаря спросу на морозостойкое топливо. Ожидается, что в ближайшее время рынок будет активизироваться, ведь декабрьские запасы тают.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Ситуация в регионах

Ситуация на рынке горючего неоднородна. Пока западные области бьют рекорды по объемам импорта, юг готовится к активизации, ожидая исчерпания декабрьских запасов. Здесь ситуация несколько спокойнее благодаря большим декабрьским поставкам по морю и суше из Румынии.

На западе особым спросом пользовался американский дизель: он настолько хорошо показал себя во время морозов, что поставщики испытывают "приятное", но сильное давление со стороны покупателей. В Волынской области американским горючим активно торгует "Мартин Трейд" по цене 51 грн/л, а компания UPG установила прайс на уровне 52 грн/л. Польский и литовский дизель в регионе стоит в пределах 49,90–51,60 грн/л.

На Львовщине наблюдается наибольшее разнообразие предложений, что заставляет трейдеров активно бороться за покупателя. Цены колеблются от 49,20 до 51,50 грн/л. Самые низкие предложения - у трейдеров "ОККО" и компаний "Энергия Трейд" и "Дюваль компани" (49,50-49,90 грн/л). Сети "Барс", "Нексен Ойл" и WOG предлагают ресурс по 50,00-50,05 грн/л.

дизель Страны-поставщики

По данным специалистов, с 12 по 18 января через польскую границу въехало 82% общего импорта. Для сравнения в конце ноября - начале декабря процент поставок на мероприятие составил 53-54%. Снабжение с завода ORLEN Lietuva выросло вдвое. Цена на это горючее поднялась на 0,90–1,10 грн/л. Например, "УНТК" предлагает его за 47,20-47,80 грн/л, а "Барс" - за 47,65-48,25 грн/л.

Поставки дизеля из Румынии выросли вдвое, а цена в конце недели стабилизировалась в пределах 49,90–51,45 грн/л. Словацкий ресурс считается самым дорогим на рынке. Большинство предложений превышает 51 грн/л, и только "Сокар Энерджи Украина" предлагает привлекательную цену - 50,50 грн/л.

Мировой рынок

Мировой рынок прибавил напряжения: за неделю европейские цены выросли на $13/т. На входную стоимость также влияет необходимость добавления присадок для морозостойкости, что увеличивает себестоимость литра на 0,25–0,50 грн.

Как отметили аналитики, новости из Лондона 23 января несколько успокоили рынок: после обеденного скачка до 48,50 грн/л, цена откатилась до 47,70–47,80 грн/л. Однако компании, не спешащие с реализацией, держали планку на уровне 49 грн/л.

Прогноз: хватит ли горючего?

Несмотря на активное использование генераторов специалисты уверяют: дефицита не будет. В этом году суммарный импорт за зимний сезон ожидается на уровне 1,2 млн т, что на 26% больше, чем в прошлом.

В целом пока темпы поставки дизеля низкие, если так пойдет и дальше, за январь будет чуть более 400 тыс. т. Хотя трейдеры считают, что показатель будет выше. Как заметил один из южных трейдеров: "Мы прогнозировали, что выйдем на 500 тыс. т в месяц, но видим настроение игроков, поэтому, скорее всего, показатель будет выше".

Как только декабрьские запасы будут "тонуть", рынок активизируется еще сильнее, в том числе и в южных регионах, где ожидается новый виток предложений.

Ранее сообщалось, что к концу второй декады января 2026 года из-за роста внешнего рынка и снижения курса гривны цены на топливо в Украине пошли вверх. Более всего подорожал бензин, ведь в отличие от дизеля особых запасов этого ресурса с декабря нет.