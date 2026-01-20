Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Наличный курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,99

50,76

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине розничные цены на горючее поползли вверх: какая ситуация с бензином, дизелем и автогазом

асс
Розничные цены на горючее поползли вверх.

К концу второй декады января 2026 года из-за роста внешнего рынка и снижения курса гривны цены на топливо в Украине пошли вверх. Более всего подорожал бензин, ведь в отличие от дизеля особых запасов этого ресурса с декабря нет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Цены на бензин и дизель.

"К концу второй декады января рост внешнего рынка и снижение курса гривны стали настолько существенными, что подтолкнули цены вверх", — отмечают эксперты рынка.

Основная волна удорожания накрыла сети после прошедших выходных. Флагманы рынка, такие как ОККО, WOG и Укрнефть, одновременно подняли цены на светлые нефтепродукты на 1 грн/л. Стоимость бензина и дизеля у флагманов рынка достигла 62,99 грн/л. Премиальные марки А-95+ и "Арктика" выросли до уровня 65,99 грн/л и 70,99 грн/л соответственно. Цена на арктический дизель, который из-за морозов пользуется ажиотажным спросом, с начала года прибавила уже 6 грн/л.

Сеть UPG также увеличила стоимость горючего: цена на стелах выросла на 90 коп./л, соответственно до 59,80 грн/л, увеличив отрыв от своего основного конкурента - "Укрнафты" - почти до 20 коп./л. В то же время, сеть "Авантаж 7" хоть и добавила 50 коп./л к стоимости газа, все равно остается лидером в сегменте самых низких цен.

Ситуация с автогазом (LPG)

Рынок сжиженного газа также не остался в стороне от общего тренда. Хотя спрос остается сдержанным, постепенное истощение дешевых декабрьских остатков и морозы подтолкнули розничную стоимость.

Средняя цена газа за неделю выросла на 24 коп./л (до 38,19 грн/л). Наибольший рост зафиксирован на станциях Grand Petrol (+1 грн/л). Сеть Motto в некоторых регионах, в частности в Черкасской и Донбассе, подняла цены на газ на 2-2,47 грн/л.

"По словам аналитиков, высокие оптовые цены и дальше будут сохранять напряжение в рознице. Тем более запасы маржинальности существенно упали. Сейчас операторы работают с минимальной маржой, что свидетельствует о высокой вероятности дальнейшей корректировки цен, если внешние рыночные условия не стабилизируются."

Напомним, министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что, несмотря на атаки врага, Украина имеет достаточные запасы горючего и работающие маршруты постоянной поставки.

Автор:
Татьяна Ковальчук