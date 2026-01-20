В Украине розничные цены на горючее поползли вверх: какая ситуация с бензином, дизелем и автогазом

К концу второй декады января 2026 года из-за роста внешнего рынка и снижения курса гривны цены на топливо в Украине пошли вверх. Более всего подорожал бензин, ведь в отличие от дизеля особых запасов этого ресурса с декабря нет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Цены на бензин и дизель.

"К концу второй декады января рост внешнего рынка и снижение курса гривны стали настолько существенными, что подтолкнули цены вверх", — отмечают эксперты рынка.

Основная волна удорожания накрыла сети после прошедших выходных. Флагманы рынка, такие как ОККО, WOG и Укрнефть, одновременно подняли цены на светлые нефтепродукты на 1 грн/л. Стоимость бензина и дизеля у флагманов рынка достигла 62,99 грн/л. Премиальные марки А-95+ и "Арктика" выросли до уровня 65,99 грн/л и 70,99 грн/л соответственно. Цена на арктический дизель, который из-за морозов пользуется ажиотажным спросом, с начала года прибавила уже 6 грн/л.

Сеть UPG также увеличила стоимость горючего: цена на стелах выросла на 90 коп./л, соответственно до 59,80 грн/л, увеличив отрыв от своего основного конкурента - "Укрнафты" - почти до 20 коп./л. В то же время, сеть "Авантаж 7" хоть и добавила 50 коп./л к стоимости газа, все равно остается лидером в сегменте самых низких цен.

Ситуация с автогазом (LPG)

Рынок сжиженного газа также не остался в стороне от общего тренда. Хотя спрос остается сдержанным, постепенное истощение дешевых декабрьских остатков и морозы подтолкнули розничную стоимость.

Средняя цена газа за неделю выросла на 24 коп./л (до 38,19 грн/л). Наибольший рост зафиксирован на станциях Grand Petrol (+1 грн/л). Сеть Motto в некоторых регионах, в частности в Черкасской и Донбассе, подняла цены на газ на 2-2,47 грн/л.

"По словам аналитиков, высокие оптовые цены и дальше будут сохранять напряжение в рознице. Тем более запасы маржинальности существенно упали. Сейчас операторы работают с минимальной маржой, что свидетельствует о высокой вероятности дальнейшей корректировки цен, если внешние рыночные условия не стабилизируются."

Напомним, министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что, несмотря на атаки врага, Украина имеет достаточные запасы горючего и работающие маршруты постоянной поставки.