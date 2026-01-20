В Україні роздрібні ціни на пальне поповзли вгору: яка ситуація з бензином, дизелем та автогазом

На кінець другої декади січня 2026 року через зростання зовнішнього ринку і зниження курсу гривні ціни на паливо в Україні пішли вгору. Найбільше здорожчав бензин, адже на відміну від дизелю особливих запасів цього ресурсу з грудня немає.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Ціни на бензин і дизель

"На кінець другої декади січня зростання зовнішнього ринку і зниження курсу гривні стали настільки суттєвими, що таки підштовхнули ціни вгору", — зазначають експерти ринку.

Основна хвиля здорожчання накрила мережі після минулих вихідних. Флагмани ринку, такі як ОККО, WOG та Укрнафта, одночасно підняли ціни на "світлі" нафтопродукти на 1 грн/л. Вартість бензину і дизелю у флагманів ринку досягла 62,99 грн/л. Преміальні марки А-95+ й "арктика" зросли до рівня 65,99 грн/л і 70,99 грн/л відповідно. Ціна на арктичний дизель, який через морози має ажіотажний попит, з початку року додала вже 6 грн/л.

Мережа UPG також збільшила вартість пального: ціна на стелах зросла на 90 коп./л, відповідно до 59,80 грн/л, збільшивши відрив від свого основного конкурента — "Укрнафти" — до майже 20 коп./л. Водночас мережа "Авантаж 7" хоч і додала 50 коп./л до вартості газу, все одно залишається лідером у сегменті найнижчих цін.

Ситуація з автогазом (LPG)

Ринок скрапленого газу також не залишився осторонь загального тренду. Хоча попит залишається стриманим, поступове вичерпання дешевих грудневих залишків та морози підштовхнули роздрібну вартість.

Середня ціна на газ за тиждень зросла на 24 коп./л (до 38,19 грн/л). Найбільше зростання зафіксовано на станціях Grand Petrol (+1 грн/л). Мережа Motto у деяких регіонах, зокрема на Черкащині та Донеччині, підняла ціни на газ на 2-2,47 грн/л.

"За словами аналітиків, високі гуртові ціни й надалі зберігатимуть напругу у роздробі. Тим паче запаси маржинальності суттєво впали. Наразі оператори працюють з мінімальною маржею, що свідчить про високу ймовірність подальшого коригування цін, якщо зовнішні ринкові умови не стабілізуються.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що попри атаки ворога Україна має достатні запаси пального та працюючі маршрути постійного постачання.