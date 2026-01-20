- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 20 січня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 20 січня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|64,07 грн (+20 коп.)
|А-95
|59,47 грн (+40 коп.)
|А-92
|57,54 грн (+13 коп.)
|ДП
|59,19 грн (+32 коп.)
|Газ
|38,28 грн (+9 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|65,99
|62,99
|62,99
|39,99
|UPG
|62,80
|59,80
|59,80
|38,21
|WOG
|65,99
|62,99
|62,99
|39,98
|УКРНАФТА
|62,99
|59,99
|57,99
|59,99
|38,47
|SOCAR
|66,13
|62,99
|62,70
|39,41
|AMIC
|62,64
|59,99
|60,04
|37,97
|БРСМ-Нафта
|56,83
|54,90
|36,34
Нагадаємо, світові ціни на нафту в понеділок знизилися після зростання під час попередньої торгової сесії. Причиною стало вщухання громадянських заворушень в Ірані, що зменшило побоювання щодо можливого втручання США та перебоїв із постачанням нафти з регіону.