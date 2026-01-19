Ціни на нафту знизилися на тлі вщухання заворушень в Ірані

Світові ціни на нафту в понеділок знизилися після зростання під час попередньої торгової сесії. Причиною стало вщухання громадянських заворушень в Ірані, що зменшило побоювання щодо можливого втручання США та перебоїв із постачанням нафти з регіону.

Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 28 центів, або 0,44%, — до 63,85 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate з постачанням у лютому втратила 36 центів, або 0,61%, і торгувалася на рівні 59,08 долара за барель. Активніший березневий контракт WTI подешевшав на 24 центи — до 59,10 долара.

Ринок відреагував на жорстке придушення протестів в Ірані, спричинених економічними труднощами. За даними офіційних осіб, під час заворушень загинуло близько 5 тис. людей, після чого ситуація в країні стабілізувалася.

Президент США Дональд Трамп, схоже, відмовився від попередніх погроз втручання, заявивши у соцмережах, що Іран скасував масові повішення протестувальників, хоча офіційного підтвердження таких планів не було. Це знизило ймовірність прямого втручання США, яке могло б порушити постачання нафти від четвертого за обсягами виробника в ОПЕК.

Зниження цін стало продовженням відступу від багатомісячних максимумів, зафіксованих минулого тижня, попри те що в п’ятницю котирування закрилися вище. Водночас переведення американських військ до Перської затоки й надалі підтримує геополітичну напругу.

"Відкат відбувся після швидкого зниження так званої іранської премії, яка підштовхнула ціни до 12-тижневих максимумів. Ознаки послаблення репресій зменшили страхи ринку", — зазначив ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Додатковий тиск на ціни чинили дані зі США щодо запасів нафти. За інформацією EIA, запаси сирої нафти зросли на 3,4 млн барелів за тиждень, що завершився 9 січня, тоді як аналітики очікували їх скорочення на 1,7 млн барелів.

У понеділок торги на фінансових ринках США були закриті у зв’язку з Днем Мартіна Лютера Кінга-молодшого, що обмежувало активність інвесторів.

Ринки також стежать за ситуацією у Венесуелі після заяв Дональда Трампа про наміри США контролювати нафтову галузь країни. Водночас перспективи швидкого нарощування видобутку залишаються невизначеними.

"Венесуела та Україна залишаються на задньому плані.Очікуйте руху в діапазоні протягом решти дня, оскільки ринки США закриті", — зазначила засновниця Vanda Insights Вандана Харі.

Додатковим фактором для ринку стали дані з Китаю: у 2025 році пропускна здатність нафтопереробних заводів зросла на 4,1% у річному вимірі, а видобуток сирої нафти — на 1,5%. Обидва показники досягли історичних максимумів.

