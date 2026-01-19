Цены на нефть снизились на фоне тишины беспорядков в Иране

Мировые цены на нефть в понедельник снизились после роста во время предыдущей торговой сессии. Причиной стало утихание гражданских беспорядков в Иране, что уменьшило опасения возможного вмешательства США и перебоев с поставкой нефти из региона.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 28 центов, или 0,44% — до 63,85 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate со снабжением в феврале потеряла 36 центов, или 0,61%, и торговалась на уровне 59,08 доллара за баррель. Более активный мартовский контракт WTI подешевел на 24 цента — до 59,10 доллара.

Рынок отреагировал на жесткое подавление протестов в Иране, вызванных экономическими трудностями. По данным официальных лиц, во время беспорядков погибли около 5 тыс. человек, после чего ситуация в стране стабилизировалась.

Президент США Дональд Трамп, похоже, отказался от предварительных угроз вмешательства, заявив в соцсетях, что Иран отменил массовые повешения протестующих, хотя официального подтверждения таких планов не было. Это снизило вероятность прямого вмешательства США, которое могло бы нарушить поставки нефти от четвертого по объему производителя в ОПЕК.

Снижение цен стало продолжением отступления от многомесячных максимумов, зафиксированных на прошлой неделе, несмотря на то, что в пятницу котировки закрылись выше. В то же время перевод американских войск в Персидский залив продолжает поддерживать геополитическое напряжение.

"Откат произошел после быстрого снижения так называемой иранской премии, которая подтолкнула цены к 12-недельным максимумам. Признаки ослабления репрессий снизили страхи рынка", - отметил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Дополнительное давление на цены оказывали данные из США по запасам нефти. По информации EIA, запасы сырой нефти выросли на 3,4 млн баррелей за неделю, завершившуюся 9 января, тогда как аналитики ожидали их сокращения на 1,7 млн баррелей.

В понедельник торги на финансовых рынках США были закрыты в связи с Днем Мартина Лютера Кинга-младшего, что ограничивало активность инвесторов.

Рынки также следят за ситуацией в Венесуэле после заявлений Дональда Трампа о намерениях США контролировать нефтяную отрасль страны. В то же время, перспективы быстрого наращивания добычи остаются неопределенными.

"Венесуэла и Украина остаются на заднем плане. Ожидайте движения в диапазоне в течение всего дня, поскольку рынки США закрыты", — отметила основательница Vanda Insights Вандана Хари.

Дополнительным фактором для рынка стали данные из Китая: в 2025 году пропускная способность нефтеперерабатывающих заводов выросла на 4,1% в годовом исчислении, а добыча сырой нефти - на 1,5%. Оба показателя достигли исторических максимумов.

Напомним, цены на нефть в четверг снизились с многомесячных максимумов. Рынок успокоился после того, как Дональд Трамп развеял опасения по поводу прямого военного столкновения США и Ирана.