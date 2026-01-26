Грудневі запаси дизелю "тануть": чи буде дефіцит через масове використання генераторів

Імпорт дизпального у перші тижні січня був мінімальним завдяки значним постачанням наприкінці минулого року. Основна активність відбувається на заході України завдяки попиту на морозостійке паливо. Очікується, що найближчим часом ринок буде активізуватись, адже грудневі запаси тануть.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Ситуація у регіонах

Ситуація на ринку пального неоднорідна. Поки західні області б'ють рекорди за обсягами імпорту, південь готується до активізації, очікуючи на вичерпання грудневих запасів. Тут ситуація дещо спокійніша завдяки великим грудневим поставкам морем та суходолом з Румунії.

На заході особливий попитом користувався американський дизель: він настільки добре показав себе під час морозів, що постачальники відчувають "приємний", але сильний тиск з боку покупців. У Волинській області американським пальним активно торгує "Мартін Трейд" за ціною 51 грн/л, а компанія UPG встановила прайс на рівні 52 грн/л. Польський та литовський дизель у регіоні коштує в межах 49,90–51,60 грн/л.

На Львівщині спостерігається найбільше різноманіття пропозицій, що змушує трейдерів активно боротися за покупця. Ціни тут коливаються від 49,20 до 51,50 грн/л. Найнижчі пропозиції — у трейдерів "ОККО" та компаній "Енергія Трейд" і "Дюваль компані" (49,50–49,90 грн/л). Мережі "Барс", "Нексен Ойл" та WOG пропонують ресурс по 50,00–50,05 грн/л.

дизельКраїни-постачальники

За даними фахівців, з 12 по 18 січня через польський кордон заїхало 82% загального імпорту. Для порівняння в кінці листопада — на початку грудня відсоток постачань на захід становив 53-54%. Постачання з заводу ORLEN Lietuva зросли вдвічі. Ціна на це пальне піднялася на 0,90–1,10 грн/л. Наприклад, "УНТК" пропонує його за 47,20–47,80 грн/л, а "Барс" — за 47,65–48,25 грн/л.

Постачання дизелю з Румунії зросло вдвічі, а ціна наприкінці тижня стабілізувалася в межах 49,90–51,45 грн/л. Словацький ресурс вважається найдорожчим на ринку. Більшість пропозицій перевищує 51 грн/л, і лише "Сокар Енерджі Україна" пропонує привабливу ціну — 50,50 грн/л.

Світовий ринок

Світовий ринок додав напруги: за тиждень європейські ціни зросли на $13/т. На вхідну вартість також впливає необхідність додавання присадок для морозостійкості, що збільшує собівартість літра ще на 0,25–0,50 грн.

Як зауважили аналітики, новини з Лондона 23 січня дещо заспокоїли ринок: після обіднього стрибка до 48,50 грн/л, ціна відкотилася до 47,70–47,80 грн/л. Проте компанії, що не поспішають із реалізацією, тримали планку на рівні 49 грн/л.

Прогноз: чи вистачить пального?

Попри активне використання генераторів, фахівці запевнюють: дефіциту не буде. Цього року сумарний імпорт за зимовий сезон очікується на рівні 1,2 млн т, що на 26% більше, ніж торік.

Загалом, поки темпи постачання дизелю низькі, якщо так піде й надалі, за січень буде трохи більш як 400 тис. т. Хоча трейдери вважають, що показник буде вищим. Як зауважив один із південних трейдерів: "Ми прогнозували, що вийдемо на 500 тис. т за місяць, але бачимо настрій гравців, тому, швидше за все, показник буде вищим".

Як тільки грудневі запаси остаточно "танутимуть", ринок активізується ще сильніше, зокрема й у південних регіонах, де очікується новий виток пропозицій.

Раніше повідомлялося, що на кінець другої декади січня 2026 року через зростання зовнішнього ринку і зниження курсу гривні ціни на паливо в Україні пішли вгору. Найбільше здорожчав бензин, адже на відміну від дизелю особливих запасів цього ресурсу з грудня немає.