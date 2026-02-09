Дизельне пальне дешевшає: які головні причини зниження цін

Попри активізацію імпорту дизельного пального на початку місяця, український паливний ринок зіткнувся з логістичними труднощами через морози та падінням гуртових цін слідом за європейськими котируваннями.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Еnkorr.

Морози проти логістики

Початок лютого став викликом для логістів. На західному напрямку через обмерзання колій сталася аварія зі сходженням цистерн, а замерзання Шецинської лагуни ускладнило роботу портів.

На Півдні ж спостерігається "повний штиль": через несприятливі прогнози танкери змінюють порти призначення, а ті, хто ризикує заходити, пропонують дисконти до 3 грн/л.

Станом на 5 лютого європейські котирування різко знизилися до рівня $682–705/т (мінус $52 на тонні).

Це миттєво позначилося на внутрішньому ринку України. Середня гуртова ціна дизеля впала до 52,55 грн/л на 0,09 грн/л порівняно з показником 30 січня).

Трейдери скаржаться на збитки, а деякі компанії вирішили зробити паузу в імпорті на лютий через низьку реалізацію.

Ситуація в регіонах

На півдні вартість пального стартувала з позначки 48,30-48,50 грн/л, коли прайсові ціни досягали 49-49,50 грн/л. Вже більше трьох тижнів реальні продажі не можуть перетнути бар’єр у 49 грн/л.

У Миколаївській області пропонували за ціною 55,90 грн/л "арктику", завезену ще у грудні трейдером AGTG.

На заході ціни коливаються в межах 50,80–52,50 грн/л. У Чернівецькій області дизель коштує 51,30–52,20 грн/л, хоча зафіксовано падіння до 50,70 грн/л.

На Волині та Львівщині найдешевше пропонують шведський ресурс (від 50,80 грн/л). Литва та США торгуються в межах 51,00–51,80 грн/л.

Прогноз

Найближчим часом ринок дизельного пального не зазнає суттєвих змін. Морози продовжать стримувати реалізацію на півдні, підтримуючи попит у західних регіонах. Проте анонсоване синоптиками потепління може дати поштовх до зміни цінової динаміки та пожвавлення попиту.

Нагадаємо, імпорт дизпального у перші тижні січня був мінімальним завдяки значним постачанням наприкінці минулого року. Основна активність відбувалася на заході України завдяки попиту на морозостійке паливо.