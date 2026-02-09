Нафта дещо здешевшала на тлі перемовин США та Ірану: якими будуть ціни на українських АЗС

На минулому тижні світові нафтові котирування знизилися вперше за сім тижнів на тлі очікувань перемовин США та Ірану, які мали б прибрати загрозу постачанню сировини на глобальний ринок з Перської затоки. Тим часом на українському ринку ціни на бензин та дизель залежатимуть від того, чи будуть в країні сильні морози протягом лютого.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту дещо підросли, оскільки перемовини між США та Іраном не дали відчутного результату, і трейдери побоюються можливості військового конфлікту між цими країнами. Перемовини відбулися 6 лютого за посередництва Омана, і обидві сторони охарактеризували їх як "хороший початок", проте ніхто наразі не очікує швидкого вирішення протиріч між країнами. Ринок слідкує за цими перемовинами, оскільки у випадку конфлікту Іран може заблокувати Ормузьку протоку, через яку проходить близько п’ятої частини світового нафтового трафіку. Будь-яка ескалація конфлікту між країнами загрожує експорту з Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту та Іраку. Якщо переговори в Омані завершаться безрезультатно, ринок може отримати новий імпульс до зростання через страх перед можливими перебоями у поставках.

Станом на вечір п’ятниці, 6 лютого, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на березень здешевшали на $0,5 за барель, або на 0,74%, — до $68,05 за барель, а березневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate знизилися на $0,26, або на 0,41%, — до $63,55 за барель.

Попри цей короткочасний підйом, котирування Brent за результатами тижня знизилися вперше за два місяці (на 3,3%), залишаючись значно нижче пікових значень січня, зафіксованих після погроз Дональда Трампа на адресу Тегерана. Крім цього, деякі експерти вважають, що геополітика незабаром відступить на другий план. За їхніми прогнозами, якщо ризик великої війни на Близькому Сході вдасться нівелювати, ціна на нафту може поступово знизитися до 50 доларів за барель до кінця 2026 року.

Ринок бензину та дизелю очікує на стабілізацію, але все залежатиме від погоди

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", на українському гуртовому ринку дизель продовжив зростати. Станом на вечір п'ятниці 6 лютого порівняно з 30 січня середня гуртова ціна дизпалива зросла на 33 коп./л до 51,69 грн/л, а порівняно з 4 лютого ціна залишилася незмінною.

На глобальному рівні ринок залишається нестійким: котирування газойлю (основна сировина для виготовлення дизпального) на Лондонській біржі зросли в ціні на $8,50/т, зупинившись на позначці $701,00/т (на момент 17:36 за Києвом). За даними Національного банку, долар відносно гривні подешевшав на 6 коп. — до 43,14 грн, а євро здешевшало на 5 коп. — до 50,90 грн. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Гуртові ціни на бензин на минулому тижні розвернулися в бік здешевшання. Станом на 6 лютого порівняно з 30 січня середня ціна бензину А-95 знизилася на 1,51 грн/л, а порівняно з 4 лютого бензин подешевшав на 77 коп./л.

У п’ятницю на гуртовому ринку бензину А-95 продовжилося відновлення обсягів пропозиції та наявного ресурсу. Водночас ціни перейшли до негативної динаміки. Середня ціна А-95 зменшилася на 1,39% (–0,77 грн/л) порівняно із середою — до 54,71 грн/л. У тижневому вимірі зниження становило 2,69% (–1,51 грн/л).

Котирування бензину А-95 в європейських портах демонстрували різноспрямовану динаміку напередодні 5 лютого. У портах Північно-Західної Європи котирування зросли на $11/т — до $658/т–$690/т (CIF), а в Середземномор’ї коливалися в межах $1/т залежно від умов доставки та склали $665/т–$688/т

На АЗС ціни продовжили зростати. Мережа АЗС Ukrnafta двічі за тиждень підвищувала ціни на бензин та дизпальне на 50 коп./л для частини своїх станцій. Таким чином, на частині станцій Києва та Київщини ціни залишаються на 1 грн/л вищими, ніж у регіонах і на решті столичних АЗС Ukrnafta. Також ціни зросли на окремих станціях "БРСМ-Нафта", Chipo та в низці локальних мереж. Станом на вечір п'ятниці 6 лютого порівняно з 30 січня середня ціна бензину А-95 на українських АЗС зросла на 1,05 грн/л — до 61,36 грн/л, а дизпаливо на заправках у середньому здорожчало на 99 коп./л — до 61,11 грн/л.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що подальший розвиток подій на ринку пального залежатиме від погоди: якщо країну накриють морози до -20°C, варто очікувати подальшого зростання цін.

У трейдерів склалася така ситуація, що вони не розуміють, який дизель купувати. Арктичні марки дизпалива коштують дорожче, і трейдери бояться втратити гроші, якщо куплять його, але через теплу погоду він не знадобиться. А звичайний дизель при низькій температурі може втрачати свої якості, тож при сильних морозах попиту на нього майже немає Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Він вказує, що різниця в ціні між морозостійким та звичайним дизельним пальним може складати 3–5 грн/л. При цьому власники мереж АЗС не наважаться на таке різке підняття цін на стелах і компенсуватимуть обмежене підвищення цін на дизпаливо збільшенням ціни на бензин. Тож за умови, якщо країну знову очікуватиме суттєве похолодання на цьому тижні, ціна на бензин та дизпальне може зрости в межах 1–1,5 грн/л. Однак Льоушкін зауважує, що за базовим сценарієм він очікує на цьому тижні зниження гуртових цін на дизпальне, а також стабілізацію цін на бензин та дизель на АЗС.

Ринок газу в профіциті: сировина не знайшла попиту на тлі відключень світла

За даними "Нафторинку", станом на 6 лютого порівняно з 4 лютого середня ціна LPG в Україні на умовах доставки зросла на 16 грн/т — до 61 483 грн/т. Зростання було зафіксовано лише у Києві та Волинській області. На це вплинула компанія "Укрєвротрейд Оіл", яка підвищила ціни на суміш на 200–400 грн/т: до 59 900 грн/т у Києві та 58 700 грн/т на Волині. Крім того, у столичному регіоні оператор підняв вартість пропану на 400 грн/т — до 61 200 грн/т.

Середня ціна газу самовивозом знизилася на 77 грн/т — до 59 279 грн/т. Низка трейдерів ("Газтрон Україна", "ТД ДМС Трейд", RLS та "Енергія Трейд") за вказаний період знизила ціну на 200–250 грн/т — до 57 500–60 500 грн/т.

На торгах Gazotrade від "Системойлінжиніринг" 3 лютого партію пропан-бутану 95 т було реалізовано за 59 800 грн/т (з ПДВ). Це на 600 грн/т дорожче порівняно з попередніми торгами 29 січня, де було реалізовано 135 т. За перші 4 дні лютого середньодобовий імпорт LPG знизився на 29% — до 1,36 тис. т. Це відбулося за рахунок зменшення постачання танкерами: на 63% — до 0,47 тис. т. Натомість постачання залізницею збільшилися майже вдвічі — до 0,36 тис. т, а постачання автотранспортом залишилися на рівні 0,53 тис. т.

На АЗС ціна на пропан-бутан залишається майже незмінною, з тенденцією до незначного зростання. Станом на 6 лютого порівняно з 30 січня середня ціна газу на АЗС зросла на 5 коп./л — до 38,27 грн/л.

Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан очікує на цьому тижні зростання гуртової ціни на газ у межах 500–700 грн/т. Це зумовлено тим, що в країну заходить газ, законтрактований під час пікових значень курсу долара та євро відносно гривні, а також ресурс, який трейдери закупили після підвищення котирувань алжирської компанії Sonatrach (її ціни є індикативом для Середземноморського регіону). На АЗС, за словами бізнесмена, ціна на газ зберігає потенціал до здорожчання в межах 30 коп./л через зростання гуртових цін протягом кількох попередніх тижнів.

Шубан також зауважує, що наразі ринок газу є профіцитним, а споживання дуже низьким. На відміну від дизелю та бензину, попит на газ під час багатогодинних відключень світла не зріс, оскільки собівартість 1 кВт електроенергії за використання генератора або газопоршневої станції на пропан-бутані є суттєво дорожчою за природний газ.

Там, де це можливо, для генерації використовують природний газ. А де провести газові комунікації не можна, вигідніше використовувати дизельне пальне, оскільки собівартість 1 кВт електроенергії співставна, але обладнання значно простіше в експлуатації Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 63,99 63,99 39,99 WOG 63,99 63,99 39,98 Socar 63,99 63,99 39,98 Motto 59,99 59,49 36,49 БРСМ-Нафта 59,99 57,99 36,49

Дані: застосунки мереж АЗС.