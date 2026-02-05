Ціни на нафту впали після оголошення переговорів США та Ірану

Ціни на нафту у четвер знизилися більш ніж на 1 долар за барель після повідомлень про домовленість між США та Іраном провести переговори в Омані. Це зменшило побоювання щодо можливого військового конфлікту, який міг би порушити постачання з ключового нафтовидобувного регіону Близького Сходу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Нафта подешевшала більш ніж на $1

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1,31 долара, або на 1,89%, - до 68,15 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 1,24 долара, або на 1,90%, до 63,90 долара за барель.

Напередодні, у середу, ціни на нафту зросли приблизно на 3% на тлі повідомлень ЗМІ про можливий зрив запланованих на п’ятницю переговорів між США та Іраном. Втім, згодом представники обох сторін підтвердили, що перемовини все ж відбудуться, хоча перелік питань для обговорення поки не узгоджений.

Ризики для нафтового ринку

Попри домовленість про переговори, США та Іран досі мають суттєві розбіжності щодо їхнього змісту. За словами офіційних представників обох сторін, Тегеран готовий обговорювати свою ядерну програму, зокрема питання збагачення урану, тоді як Вашингтон наполягає на ширшому порядку денному. США хочуть включити до переговорів іранську ракетну програму, підтримку збройних проксі-угруповань на Близькому Сході, а також питання дотримання прав людини всередині країни.

Аналітики не виключають, що перемовини можуть лише загострити протиріччя. "Цілком ймовірно, що ці переговори виявлять нові розбіжності, і премія за геополітичний ризик знову почне зростати", - зазначив генеральний директор енергетичної консалтингової компанії XAnalysts Мукеш Сахдев.

На ринку також зберігаються побоювання, що президент США Дональд Трамп може реалізувати свої погрози завдати удару по Ірану - четвертому за обсягами виробнику нафти серед країн ОПЕК. Такий сценарій створює ризик ширшої конфронтації в одному з ключових нафтовидобувних регіонів світу.

Окрім потенційного скорочення видобутку в самому Ірані, інвестори остерігаються можливих перебоїв з експортом інших країн Перської затоки. Через Ормузьку протоку, розташовану між Іраном та Оманом, проходить близько 20% світового споживання нафти. Саме цим маршрутом експортують сировину Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт, Ірак та Іран.

Додатковий тиск на ринок у четвер чинили зміцнення долара США та підвищена волатильність на ринку дорогоцінних металів, що погіршило загальні настрої щодо сировинних активів.

Водночас дані Управління енергетичної інформації США, оприлюднені у середу, засвідчили скорочення запасів нафти в країні після зимового шторму, який охопив значну частину території США - найбільшого у світі виробника та споживача сирої нафти.

Нагадаємо, за минулий тиждень світові ціни на нафту зросли до шестимісячних максимумів, оскільки інвестори зважають на ризики, пов’язані з напругою у відносинах між США та Іраном. Американський президент Дональд Трамп раніше закликав Іран укласти ядерну угоду, інакше країна зіткнеться з нападом, на що Тегеран пообіцяв жорстку відповідь.