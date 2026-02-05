Цены на нефть упали после оглашения переговоров США и Ирана

Цены на нефть в четверг снизились более чем на 1 доллар за баррель после уведомлений о договоренности между США и Ираном провести переговоры в Омане. Это снизило опасения относительно возможного военного конфликта, который мог бы нарушить поставки из ключевого нефтедобывающего региона Ближнего Востока.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Нефть подешевела более чем на $1

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,31 доллара, или на 1,89%, – до 68,15 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 1,24 доллара, или на 1,90%, до 63,90 доллара за баррель.

Накануне в среду цены на нефть выросли примерно на 3% на фоне сообщений СМИ о возможном срыве запланированных на пятницу переговоров между США и Ираном. Впрочем, впоследствии представители обеих сторон подтвердили, что переговоры все же состоятся, хотя список вопросов для обсуждения пока не согласован.

Риски для нефтяного рынка

Несмотря на договоренность о переговорах, США и Иран до сих пор имеют существенные разногласия по поводу их содержания. По словам официальных представителей обеих сторон, Тегеран готов обсуждать свою ядерную программу, в частности вопрос обогащения урана, тогда как Вашингтон настаивает на более широкой повестке дня. США хотят включить в переговоры иранскую ракетную программу, поддержку вооруженных прокси-группировок на Ближнем Востоке, а также вопросы соблюдения прав человека внутри страны.

Аналитики не исключают, что переговоры могут только обострить противоречия. "Вполне возможно, что эти переговоры выявят новые разногласия, и премия за геополитический риск снова начнет расти", - отметил генеральный директор энергетической консалтинговой компании XAnalysts Мукеш Сахдев.

На рынке также сохраняются опасения, что президент США Дональд Трамп может реализовать свои угрозы нанести удар по Ирану – четвертому по объемам производителю нефти среди стран ОПЕК. Такой сценарий создает риск более широкой конфронтации в одном из ключевых нефтедобывающих регионов мира.

Кроме потенциального сокращения добычи в самом Иране, инвесторы опасаются возможных перебоев с экспортом других стран Персидского залива. Через Ормузский пролив, расположенный между Ираном и Оманом, проходит около 20% мирового потребления нефти. Именно по этому маршруту экспортируют сырье Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак и Иран.

Дополнительное давление на рынок в четверг оказывали укрепление доллара США и повышенная волатильность на рынке драгоценных металлов, что ухудшило общие настроения по поводу сырьевых активов.

В то же время, данные Управления энергетической информации США, обнародованные в среду, показали сокращение запасов нефти в стране после зимнего шторма, охватившего значительную часть территории США - крупнейшего в мире производителя и потребителя сырой нефти.

Напомним, за прошедшую неделю мировые цены на нефть выросли до шестимесячных максимумов, поскольку инвесторы учитывают риски, связанные с напряжением в отношениях между США и Ираном. Американский президент Дональд Трамп ранее призвал Иран заключить ядерное соглашение, в противном случае страна столкнется с нападением, на что Тегеран пообещал жесткий ответ.