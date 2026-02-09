Нефть несколько подешевела на фоне переговоров США и Ирана: какими будут цены на украинских АЗС

На прошлой неделе мировые нефтяные котировки снизились впервые за семь недель на фоне ожиданий переговоров США и Ирана, которые должны убрать угрозу поставке сырья на глобальный рынок из Персидского залива. Между тем, на украинском рынке цены на бензин и дизель будут зависеть от того, будут ли в стране сильные морозы в течение февраля.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть несколько подросли, поскольку переговоры между США и Ираном не принесли ощутимого результата, и трейдеры опасаются возможности военного конфликта между этими странами. Переговоры состоялись 6 февраля при посредничестве Омана, и обе стороны охарактеризовали их как "хорошее начало", однако никто пока не ожидает скорейшего разрешения противоречий между странами. Рынок следит за этими переговорами, поскольку в случае конфликта Иран может заблокировать Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мирового нефтяного трафика. Любая эскалация конфликта между странами чревата экспортом из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Ирака. Если переговоры в Омане завершатся безрезультатно, рынок может получить новый импульс к росту из-за страха перед возможными перебоями в поставках.

По состоянию на вечер пятницы, 6 февраля, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на март подешевели на $0,5 за баррель, или на 0,74%, — до $68,05 за баррель, а мартовские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate снизились на $0,0 $63,55 за баррель.

Несмотря на кратковременный подъем, котировки Brent по результатам недели снизились впервые за два месяца (на 3,3%), оставаясь значительно ниже пиковых значений января, зафиксированных после угроз Дональда Трампа в адрес Тегерана. Кроме того, некоторые эксперты считают, что геополитика вскоре отступит на второй план. По их прогнозам, если риск большой войны на Ближнем Востоке удастся нивелировать, цена на нефть может постепенно снизиться до 50 долларов за баррель до конца 2026 года.

Рынок бензина и дизеля ожидает стабилизацию, но все будет зависеть от погоды

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", на украинском оптовом рынке дизель продолжил расти. По состоянию на вечер пятницы 6 февраля, по сравнению с 30 января, средняя оптовая цена дизтоплива выросла на 33 коп./л до 51,69 грн/л, а по сравнению с 4 февраля цена осталась неизменной.

На глобальном уровне рынок остается неустойчивым: котировки газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже выросли в цене на $8,50/т, остановившись на отметке в $701,00/т (на момент 17:36 по Киеву). По данным Национального банка, доллар по отношению к гривне подешевел на 6 коп. - до 43,14 грн, а евро подешевел на 5 коп. – до 50,90 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Оптовые цены на бензин на прошлой неделе развернулись в сторону удешевления. По состоянию на 6 февраля, по сравнению с 30 января, средняя цена бензина А-95 снизилась на 1,51 грн/л, а по сравнению с 4 февраля бензин подешевел на 77 коп./л.

В пятницу на оптовом рынке бензина А-95 продолжилось восстановление объемов предложения и имеющегося ресурса. В то же время, цены перешли к негативной динамике. Средняя цена А-95 уменьшилась на 1,39% (–0,77 грн/л) по сравнению со средой – до 54,71 грн/л. В недельном измерении снижение составило 2,69% (-1,51 грн/л).

Котировки бензина А-95 в европейских портах демонстрировали разнонаправленную динамику накануне 5 февраля. В портах Северо-Западной Европы котировки выросли на $11/т — до $658/т–$690/т (CIF), а в Средиземноморье колебались в пределах $1/т в зависимости от условий доставки и составили $665/т–$688/т

На АЗС цены продолжили расти. Сеть АЗС Ukrnafta дважды в неделю повышала цены на бензин и дизтопливо на 50 коп./л для части своих станций. Таким образом, на части станций Киева и Киевщины цены остаются на 1 грн/л выше, чем в регионах и остальных столичных АЗС Ukrnafta. Также цены выросли на отдельных станциях "БРСМ-Нефть", Chipo и в ряде локальных сетей. По состоянию на вечер пятницы 6 февраля по сравнению с 30 января средняя цена бензина А-95 на украинских АЗС выросла на 1,05 грн/л до 61,36 грн/л, а дизтопливо на заправках в среднем подорожало на 99 коп./л до 61,11 грн/л.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что дальнейшее развитие событий на рынке горючего будет зависеть от погоды: если страну накроют морозы до -20°C, следует ожидать дальнейшего роста цен.

У трейдеров сложилась такая ситуация, что они не понимают, какой дизель покупать. Арктические марки дизтоплива стоят дороже, и трейдеры боятся потерять деньги, если купят его, но из-за теплой погоды он не понадобится. А обычный дизель при низкой температуре может терять свои качества, так что при сильных морозах спроса на него почти нет. Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

Он указывает, что разница в цене между морозостойким и обычным дизельным топливом может составлять 3–5 грн/л. При этом владельцы сетей АЗС не отважятся на столь резкое поднятие цен на стелах и компенсировать ограниченное повышение цен на дизтопливо увеличением цены на бензин. Так что при условии, что страна снова будет ожидать существенного похолодания на этой неделе, цена на бензин и дизтопливо может вырасти в пределах 1–1,5 грн/л. Однако Леушкин отмечает, что по базовому сценарию он ожидает на этой неделе снижения оптовых цен на дизтопливо, а также стабилизацию цен на бензин и дизель на АЗС.

Рынок газа в профиците: сырье не нашло спроса на фоне отключений света

По данным "Нафторинка", по состоянию на 6 февраля по сравнению с 4 февраля средняя цена LPG в Украине на условиях доставки выросла на 16 грн/т - до 61 483 грн/т. Рост был зафиксирован только в Киеве и Волынской области. На это повлияла компания "УкрЕвроТрейд Оил", которая повысила цены на смесь на 200–400 грн/т: до 59 900 грн/т в Киеве и 58 700 грн/т на Волыни. Кроме того, в столичном регионе оператор поднял стоимость пропана на 400 грн/т – до 61 200 грн/т.

Средняя цена газа самовывозом снизилась на 77 грн/т – до 59 279 грн/т. Ряд трейдеров ("Газтрон Украина", "ТД ДМС Трейд", RLS и "Энергия Трейд") за указанный период снизил цену на 200-250 грн/т - до 57 500-60 500 грн/т.

На торгах Gazotrade от "Системойлинжиниринг" 3 февраля партия пропан-бутана 95 т была реализована за 59 800 грн/т (с НДС). Это на 600 грн/т дороже по сравнению с предыдущими торгами 29 января, где было реализовано 135 т. За первые 4 дня февраля среднесуточный импорт LPG снизился на 29% — до 1,36 тыс. т. Это произошло за счет уменьшения поставки танкерами: на 63% — до 0,47 тыс. т. 0,36 тыс. т, а снабжение автотранспортом осталось на уровне 0,53 тыс. т.

На АЗС цена на пропан-бутан остается почти неизменной с тенденцией к незначительному росту. По состоянию на 6 февраля, по сравнению с 30 января, средняя цена газа на АЗС выросла на 5 коп./л — до 38,27 грн/л.

Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан ожидает на этой неделе роста оптовой цены на газ в пределах 500–700 грн/т. Это обусловлено тем, что в страну входит газ, законтрактованный во время пиковых значений курса доллара и евро по отношению к гривне, а также ресурс, который трейдеры закупили после повышения котировок алжирской компании Sonatrach (ее цены являются индикативом для Средиземноморского региона). На АЗС, по словам бизнесмена, цена на газ сохраняет потенциал к удорожанию в пределах 30 коп./л из-за роста оптовых цен в течение нескольких предыдущих недель.

Шубан также отмечает, что в настоящее время рынок газа профицитный, а потребление очень низкое. В отличие от дизеля и бензина, спрос на газ во время многочасовых отключений света не вырос, поскольку себестоимость 1 кВт электроэнергии при использовании генератора или газопоршневой станции на пропан-бутане существенно дороже природного газа.

Там, где возможно, для генерации используют природный газ. А где провести газовые коммуникации нельзя, выгоднее использовать дизельное горючее, поскольку себестоимость 1 кВт электроэнергии сопоставима, но оборудование гораздо проще в эксплуатации Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 63,99 63,99 39,99 WOG 63,99 63,99 39,98 Socar 63,99 63,99 39,98 Motto 59,99 59,49 36,49 БРСМ-Нефть 59,99 57,99 36,49

Данные: приложения сетей АЗС.