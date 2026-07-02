OpenAI предложила передать правительству США 5% акций для поддержки развития ИИ

Компания OpenAI ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа по поводу возможности передать правительству 5% акций компании. Инициатива привлекает государство к распределению экономических выгод от развития искусственного интеллекта и укрепить сотрудничество с федеральными властями.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, идею предложил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. Она предусматривает передачу правительству США 5% акций OpenAI, а также аналогичные пакеты других американских компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.

Окончательных договоренностей нет, а переговоры находятся на начальной стадии.

Как отмечает Financial Times, государственная часть могла бы быть оформлена через механизм, подобный Постоянному фонду Аляски, который инвестирует доходы от природных ресурсов и обеспечивает выплаты гражданам. Таким образом, OpenAI предлагает сделать американцев соучастниками экономического эффекта от развития технологий искусственного интеллекта.

По информации источников, Сэм Альтман обсуждал эту идею с президентом Дональдом Трампом, министром торговли Говардом Лутником, министром финансов Скоттом Бессентом, а также с сенатором Берни Сандерсом.

Издание отмечает, что в последнее время компании, разрабатывающие искусственный интеллект, сталкиваются с усилением внимания со стороны американских властей из-за вопросов национальной безопасности, развития инфраструктуры, влияния технологий на рынок труда и кибербезопасности. На этом фоне OpenAI стремится построить долгосрочную модель сотрудничества с правительством.

В апреле OpenAI уже предлагала создать "фонд государственного благосостояния", позволяющий каждому гражданину США получить долю экономических выгод от развития искусственного интеллекта.

В мае некоммерческое подразделение компании также заявляло, что в будущем могут потребоваться новые механизмы, которые обеспечат обществу участие в создании стоимости с помощью ИИ.

По данным Financial Times, для реализации потенциального соглашения может потребоваться отдельное решение Конгресса США.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа обратилась в компанию OpenAI с просьбойразбить на этапы выпуск ее будущей мощной модели искусственного интеллекта. Правительство просит сначала открыть доступ к технологии только для ограниченного списка проверенных партнеров.