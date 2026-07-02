Каллас анонсировала новые санкции ЕС против РФ из-за ночной атаки

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что 3 июля предложит ввести санкции против дополнительных субъектов, поддерживающих военно-промышленный комплекс России.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Каи Каллас в соцсети X.

Такое решение станет ответом ЕС на очередную массированную атаку по Украине.

По словам Калласа, самих заявлений с осуждением российских атак недостаточно для их прекращения.

"Только постоянное военное содействие Украине и усиленное давление на Москву могут это сделать. На этой неделе ЕС начал выплату 6 млрд евро в рамках кредитного займа в размере 90 млрд евро для укрепления обороны Киева. Сегодня я предложу ввести санкции против дополнительных субъектов, которые поддерживают военно-промышленный комплекс России," - ответ.

Руководитель европейской дипломатии подчеркнула, что чем больше Россия атакует гражданское население, тем жестче должен быть санкционный ответ.

"Мы продолжаем повышать цену, пока Россия не поймет, что не может победить", – заявила Каллас.

Она также сообщила, что все сотрудники представительства Европейского Союза в Киеве остаются на своих рабочих местах и поблагодарила команду за продолжение работы в условиях российских атак.

Санкции ЕС против России - что известно

Европейский Союз продолжает наращивать санкционное давление на Россию.

9 июня Еврокомиссия представила государствам-членам ЕС проект 21-го пакета санкций.

Совет ЕС 15 июня принял новые санкции против России, прибавив в списки 34 физических и 47 юридических лиц. Ограничения ориентированы на военно-промышленный комплекс, пропагандистов, также нефтяной теневой флот.

Лидеры стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе 18 июня договорились продолжить санкции против России за войну в Украине сразу на 12 месяцев. Это первый случай, когда решение было принято единогласно 27 голосами.