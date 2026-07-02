Каллас анонсувала нові санкції ЄС проти РФ через нічну атаку

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що 3 липня запропонує запровадити санкції проти додаткових суб'єктів, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Каї Каллас у соцмережі X.

Таке рішення стане відповіддю ЄС на чергову масовану російську атаку по Україні.

За словами Каллас, самих заяв із засудженням російських атак недостатньо для їх припинення.

"Тільки стале військове сприяння Україні та посилений тиск на Москву можуть це зробити. Цього тижня ЄС розпочав виплату 6 млрд євро в рамках кредитної позики на підтримку в розмірі 90 млрд євро для зміцнення оборони Києва. Сьогодні я запропоную запровадити санкції проти додаткових суб'єктів, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії, у відповідь на ці удари", – зазначила вона.

Очільниця європейської дипломатії наголосила, що чим більше Росія атакує цивільне населення, тим жорсткішою має бути санкційна відповідь.

"Ми продовжуємо підвищувати ціну, доки Росія не зрозуміє, що не може перемогти", – заявила Каллас.

Вона також повідомила, що всі співробітники представництва Європейського Союзу в Києві залишаються на своїх робочих місцях, і подякувала команді за продовження роботи в умовах російських атак.

Санкції ЄС проти Росії — що відомо

Європейський Союз продовжує нарощувати санкційний тиск на Росію.

9 червня Єврокомісія представила державам-членам ЄС проєкт 21-го пакета санкцій.

Рада ЄС 15 червня ухвалила нові санкції проти Росії, додавши до списків 34 фізичних та 47 юридичних осіб. Обмеження спрямовані на військово-промисловий комплекс, пропагандистів, а також нафтовий тіньовий флот.

Лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі 18 червня домовилися продовжити санкції проти Росії за війну в Україні відразу на 12 місяців. Це перший випадок, коли рішення ухвалили одностайно 27 голосами.