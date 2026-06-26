США просит OpenAI отложить массовый запуск новой модели ИИ

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к компании OpenAI с просьбой разбить на этапы выпуск ее будущей мощной модели искусственного интеллекта. Правительство просит сначала открыть доступ к технологии только для ограниченного списка проверенных партнеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман во время внутренней встречи сообщил сотрудникам, что власти США призвали сначала предоставить модель GPT-5.6 только 20 партнерам, в том числе через облачную платформу Amazon Bedrock, прежде чем запускать ее для широкой общественности.

По словам Альтмана, американское правительство все больше обеспокоено возможностями самых современных моделей. Он отметил, что команда компании должна сотрудничать с администрацией Трампа по безопасности и ограничениям для будущих продуктов, даже если OpenAI не согласна с позицией чиновников.

Последствия блокирования конкурентов и новый указ Трампа

Беспокойство разработчиков усилилось после того, как около двух недель назад конкурент OpenAI – компания Anthropic – под регуляторным давлением была вынуждена полностью убрать с рынка свои самые мощные ИИ-продукты.

В настоящее время технологические лаборатории пытаются выработать четкие инструменты взаимодействия с правительством, поскольку у индустрии нет единых правил относительно того, кого именно в госструктурах, когда и за сколько дней нужно информировать о релизах новых передовых моделей.

Ситуацию должен урегулировать подписанный в июне указ Дональда Трампа. Документ дает правительству и ИИ-компаниям 60 дней на создание добровольной системы правил, которая, в частности, будет предоставлять властям доступ к тестированию передовых моделей за 30 дней до их официального выпуска.

Напомним, ранее сообщалось, что США заблокировали доступ к мощнейшему искусственному интеллекту от Anthropic. Американская компания была вынуждена отключить свои самые современные модели Fable 5 и Mythos 5 для всех пользователей из-за директивы об экспортном контроле, запрещающей доступ к этим технологиям для иностранных граждан из-за угрозы национальной безопасности. Причиной этого стало выявление потенциальной возможности обхода защитных барьеров в системе безопасности ИИ.