США просить OpenAI відкласти масовий запуск нової моделі ШІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до компанії OpenAI з проханням розбити на етапи випуск її майбутньої потужної моделі штучного інтелекту. Уряд просить спочатку відкрити доступ до технології лише для обмеженого списку перевірених партнерів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман під час внутрішньої зустрічі повідомив співробітникам, що влада США закликала спочатку надати модель GPT-5.6 лише 20 партнерам, зокрема через хмарну платформу Amazon Bedrock, перш ніж запускати її для широкого загалу.

За словами Альтмана, американський уряд дедалі більше занепокоєний можливостями найсучасніших моделей. Він наголосив, що команда компанії має співпрацювати з адміністрацією Трампа щодо безпеки та обмежень для майбутніх продуктів, навіть якщо OpenAI не згодна з позицією чиновників.

Наслідки блокування конкурентів та новий указ Трампа

Занепокоєння розробників посилилося після того, як близько двох тижнів тому конкурент OpenAI — компанія Anthropic — під регуляторним тиском була змушена повністю прибрати з ринку свої найпотужніші ШІ-продукти.

Наразі технологічні лабораторії намагаються виробити чіткі інструменти взаємодії з урядом, оскільки в індустрії немає єдиних правил щодо того, кого саме в держструктурах, коли та за скільки днів потрібно інформувати про релізи нових передових моделей.

Ситуацію має врегулювати підписаний у червні указ Дональда Трампа. Документ дає уряду та ШІ-компаніям 60 днів на створення добровільної системи правил, яка, серед іншого, надаватиме владі доступ до тестування передових моделей за 30 днів до їхнього офіційного випуску.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США заблокували доступ до найпотужнішого штучного інтелекту від Anthropic. Американська компанія була змушена вимкнути свої найсучасніші моделі Fable 5 та Mythos 5 для всіх користувачів через директиву про експортний контроль, яка забороняє доступ до цих технологій для іноземних громадян через загрозу національній безпеці. Причиною такого кроку стало виявлення потенційної можливості обходу захисних бар'єрів у системі безпеки ШІ.