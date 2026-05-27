Украинцы массово скупают квартиры в Польше: опередили всех иностранцев

Согласно отчету GetHome.pl, граждане иностранных стран покупают все больше квартир в Польше. Количество таких соглашений выросло в пять раз за последние десять лет. Среди иностранных покупателей преобладают украинцы, далее следуют индийцы, турки и чехи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inpoland.net.pl.

В 2025 году иностранцы приобрели более 17 700 квартир в Польше, что на 2% больше, чем в 2024 году. Украинцы являются самой большой группой покупателей. Стремительный рост покупки квартир гражданами Украины отмечается после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В 2025 году украинцы приобрели 9300 квартир общей площадью 548 000 квадратных метров, что больше, чем граждане других 115 стран вместе взятых.

Белорусы также составляют значительную группу иностранных покупателей. В прошлом году они приобрели 2700 квартир общей площадью 192 000 квадратных метров.

Также многие квартиры в Польше покупают индусы. В 2025 году граждане Индии приобрели в Польше недвижимости общей 16 000 квадратных метров. Недвижимость покупают специалисты, которые работают в Польше в секторе новых технологий и услуг.

Граждане Турции в прошлом году приобрели 10 тысяч квадратных метров. Чехи купили примерно такое же количество жилой площади. Спрос на жилье в Польше среди чехов может быть связан с желанием инвестировать в соседнюю страну с практическими целями, как второй дом на выходные.

В то же время интерес к польскому рынку жилья со стороны западноевропейцев снизился, ведь цены на квартиры выросли, доходность аренды упала, а доступность кредитов ухудшилась.

