В Польше наступил период выгодной аренды жилья: актуальные цены и динамика по городам

Весенний период не принес владельцам квартир в Польше основания для повышения арендных ставок. Вместо ожидаемого оживления рынок продемонстрировал снижение активности арендаторов – как по сравнению с мартом, так и аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий аналитика. GetHome.pl Марка Вельго.

По данным сервиса мониторинга недвижимости Adradar, в апреле количество съемных квартир (или снятых с рынка) составляло около 44 тысяч. Это более чем на 5% меньше, чем месяцем ранее, и почти на 20% ниже в годовом исчислении. В то же время количество новых объявлений также сократилось – более чем на 10% по сравнению с мартом – до примерно 43,5 тысяч объектов.

"Апрель традиционно остается одним из самых непредсказуемых месяцев для рынка аренды. По его словам, большое влияние оказывают Пасхальные праздники. В этот период активность на рынке часто замедляется на одну-две недели", - говорит Марк Вельго.

По словам эксперта, основные арендаторы – преимущественно молодежь, начинающая карьеру в больших городах, а также семьи, откладывающие покупку собственного жилья. В то же время, этой группы уже недостаточно, чтобы стимулировать дальнейший рост арендных ставок.

Дополнительно на рынок оказывает влияние и доступность ипотечных кредитов – часть потенциальных арендаторов чаще выбирает покупку собственной квартиры вместо аренды.

Какие цены по городам?

На фоне более слабого спроса и относительно большого количества предложений арендные ставки в крупных городах в основном стабилизировались. В апреле медиани цены аренды почти не изменились по сравнению с мартом, а в большинстве городов остались ниже, чем год назад.

В Варшаве типичный уровень аренды составил около 4,2 тыс. злотых в месяц – без изменений по сравнению с мартом, но примерно на 7% меньше, чем в прошлом. В Кракове медианная ставка сохранилась на уровне 3 тыс. злотых, не показав изменений ни в месячном, ни в годовом исчислении. Во Вроцлаве аренда стоила около 2,8 тыс. злотых, что несколько ниже показателя в прошлом году.

В Познани медиа стоимость аренды оставалась стабильной на уровне 2,5 тыс. злотых. В Лодзи аренда удерживалась на отметке 2,1 тыс. злотых – без изменений по сравнению с мартом, но на 4% дешевле, чем год назад. Исключение остаются Катовице, где арендные ставки до сих пор примерно на 10% превышают прошлогодний уровень.

Объявлений много, спроса мало

"При условии роста количества и разнообразия предложений шансы для повышения арендных ставок фактически отсутствуют. Владельцы квартир осознают риск финансовых потерь, если жилье будет без арендаторов несколько месяцев", – говорит Марк Вельго.

По данным сервиса мониторинга недвижимости Adradar, в конце апреля на рынке было доступно около 83 тысяч квартир для аренды.

Это то же количество, что и месяцем ранее – сокращение составило всего около 0,6% в месячном измерении. В то же время, объем предложения был более чем на 12% выше, чем год назад, что свидетельствует о стабильно высоком уровне обеспечения рынка арендным жильем.

В крупнейших городах Польши количество доступных квартир в основном остается высоким, а иногда продолжает расти. В Варшаве объем предложения увеличился до примерно 15,8 тысяч квартир – это на 1% больше, чем в марте, и на 6% больше в годовом измерении.

Похожую динамику зафиксировали и в Кракове, где количество доступных объектов достигло 7,5 тысяч квартир, увеличившись на 1% в месяц. При этом по сравнению с прошлым годом рынок вырос сразу на 15%.

Во Вроцлаве количество объявлений возросло до примерно 6,2 тысяч – на 3% по сравнению с мартом и также примерно на 15% в годовом измерении.

На этом фоне выделяется Гданьск, где количество доступных квартир сокращается уже второй месяц. В апреле предложение там уменьшилось примерно на 6% по сравнению с мартом. Несмотря на это, рынок аренды в городе все еще значительно больше, чем в прошлом.

У Лодзи и Познани изменения были минимальными – объем предложения практически не отличался от мартовского уровня.

В Катовице, несмотря на относительно небольшой рынок, количество доступных квартир возросло до около 2,3 тысячи. Это примерно на 5% больше как в месячном, так и в годовом исчислении.

Выгодный период для арендаторов

"Все свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы рынок аренды будет оставаться относительно стабильным. Определенное оживление спроса возможно летом и канун нового учебного года, когда традиционно активизируются студенты и сезонные арендаторы", - комментирует Марк Вельго.

В то же время, значительное количество доступных квартир и постепенный переход части арендаторов на рынок покупки жилья будут сдерживать любой существенный рост арендных ставок. Поэтому наиболее вероятным сценарием в краткосрочной перспективе остается стабилизация цен, а не их заметное повышение.

Для арендаторов такая ситуация довольно выгодна, ведь широкий выбор жилья позволяет легче находить предложения по приемлемым ценам. Для владельцев квартир это сигнал о том, что рынок окончательно перешел в фазу большего равновесия и конкуренции между арендодателями.

Качество жилья и нюансы аренды

Рынок аренды все больше заставляет владельцев квартир бороться за арендаторов не только ценой, но и качеством жилья. Как отмечает эксперт GetHome.pl Марек Вельго, способ подачи стоимости аренды в объявлениях до сих пор остается непрозрачным. Сумма, вынесенная в название, обычно не отражает полных ежемесячных расходов, которые в конечном итоге несет арендатор.

Часто реальная стоимость становится понятна только после детального ознакомления с объявлением или при контакте с владельцем. Кроме базовой арендной ставки арендаторы должны оплачивать административные взносы и коммунальные услуги, размер которых зависит от количества жителей и фактического потребления.

На рынке одновременно функционируют разные модели подачи цен: одни владельцы указывают только чистую арендную плату, другие частично добавляют сопутствующие расходы, а полная стоимость аренды указывается только в отдельных случаях. Поэтому арендаторам все сложнее объективно сравнивать предложения между собой.

Напомним, в ряде европейских столиц расходы по аренде жилья уже превышают размер минимальной заработной платы. Самая сложная ситуация в Праге, где средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет около 1710 евро в месяц, в то время как минимальная зарплата – всего 924 евро.