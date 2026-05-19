У Польщі настав період вигідної оренди житла: актуальні ціни та динаміка по містах

Весняний період не приніс власникам квартир у Польщі підстав для підвищення орендних ставок. Замість очікуваного пожвавлення ринок продемонстрував зниження активності орендарів – як у порівнянні з березнем, так і з аналогічним періодом минулого року

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на коментар аналітика GetHome.pl Марка Вельго.

За даними сервісу моніторингу нерухомості Adradar, у квітні кількість орендованих квартир (або знятих з ринку) становила близько 44 тисяч. Це більш ніж на 5% менше, ніж місяцем раніше, і майже на 20% нижче у річному вимірі. Водночас кількість нових оголошень також скоротилася – більш ніж на 10% у порівнянні з березнем – до приблизно 43,5 тисячі об’єктів.

“Квітень традиційно залишається одним із найбільш непередбачуваних місяців для ринку оренди. За його словами, значний вплив мають Великодні свята. У цей період активність на ринку часто сповільнюється на один-два тижні”, – говорить Марк Вельго.

За словами експерта, основні орендарі – переважно молодь, яка починає кар’єру у великих містах, а також родини, що відкладають купівлю власного житла. Водночас цієї групи вже недостатньо, аби стимулювати подальше зростання орендних ставок.

Додатково на ринок впливає й доступність іпотечних кредитів – частина потенційних орендарів частіше обирає купівлю власної квартири замість оренди.

Які ціни по містах?

На тлі слабшого попиту та відносно великої кількості пропозицій орендні ставки у великих містах переважно стабілізувалися. У квітні медіанні ціни оренди майже не змінилися порівняно з березнем, а в більшості міст залишилися нижчими, ніж рік тому.

У Варшаві типовий рівень оренди становив близько 4,2 тис. злотих на місяць – без змін порівняно з березнем, але приблизно на 7% менше, ніж торік. У Кракові медіанна ставка збереглася на рівні 3 тис. злотих, не показавши змін ані у місячному, ані у річному вимірі. У Вроцлаві оренда коштувала близько 2,8 тис. злотих, що трохи нижче показника минулого року.

У Познані медіанна вартість оренди залишалася стабільною на рівні 2,5 тис. злотих. У Лодзі оренда утримувалася на позначці 2,1 тис. злотих – без змін у порівнянні з березнем, але на 4% дешевше, ніж рік тому. Винятком залишаються Катовіце, де орендні ставки досі приблизно на 10% перевищують минулорічний рівень.

Оголошень багато, попиту мало

“За умов зростання кількості та розмаїття пропозицій шанси для підвищення орендних ставок фактично відсутні. Власники квартир усвідомлюють ризик фінансових втрат, якщо житло буде без орендарів кілька місяців”, – говорить Марк Вельго.

За даними сервісу моніторингу нерухомості Adradar, наприкінці квітня на ринку було доступно близько 83 тисяч квартир для оренди.

Це та сама кількість, що й місяцем раніше – скорочення склало лише близько 0,6% у місячному вимірі. Водночас обсяг пропозиції був більш ніж на 12% вищим, ніж рік тому, що свідчить про стабільно високий рівень забезпечення ринку орендним житлом.

У найбільших містах Польщі кількість доступних квартир переважно залишається високою, а подекуди продовжує зростати. У Варшаві обсяг пропозиції збільшився до приблизно 15,8 тисячі квартир – це на 1% більше, ніж у березні, та на 6% більше у річному вимірі.

Схожу динаміку зафіксували й у Кракові, де кількість доступних об’єктів досягла 7,5 тисячі квартир, збільшившись на 1% за місяць. При цьому у порівнянні з минулим роком ринок виріс одразу на 15%.

У Вроцлаві кількість оголошень зросла до приблизно 6,2 тисячі – на 3% порівняно з березнем і також приблизно на 15% у річному вимірі.

На цьому тлі вирізняється Гданськ, де кількість доступних квартир скорочується вже другий місяць поспіль. У квітні пропозиція там зменшилася приблизно на 6% у порівнянні з березнем. Попри це, ринок оренди в місті все ще значно більший, ніж торік.

У Лодзі та Познані зміни були мінімальними – обсяг пропозиції практично не відрізнявся від березневого рівня.

Натомість у Катовіце, попри відносно невеликий ринок, кількість доступних квартир зросла до близько 2,3 тисячі. Це приблизно на 5% більше як у місячному, так і в річному вимірі.

Вигідний період для орендарів

“Усе свідчить про те, що найближчими місяцями ринок оренди залишатиметься відносно стабільним. Певне пожвавлення попиту можливе влітку та напередодні нового навчального року, коли традиційно активізуються студенти й сезонні орендарі”, – коментує Марк Вельго.

Водночас значна кількість доступних квартир і поступовий перехід частини орендарів на ринок купівлі житла стримуватимуть будь-який суттєвий ріст орендних ставок. Тому найбільш імовірним сценарієм у короткостроковій перспективі залишається стабілізація цін, а не їх помітне підвищення.

Для орендарів така ситуація є доволі вигідною, адже широкий вибір житла дозволяє легше знаходити пропозиції за прийнятними цінами. Для власників квартир це сигнал про те, що ринок остаточно перейшов у фазу більшої рівноваги та конкуренції між орендодавцями.

Якість житла та нюанси оренди

Ринок оренди дедалі більше змушує власників квартир боротися за орендарів не лише ціною, а й якістю житла. Як зазначає експерт GetHome.pl Марек Вельго, спосіб подачі вартості оренди в оголошеннях досі залишається непрозорим. Сума, винесена в заголовок, зазвичай не відображає повних щомісячних витрат, які зрештою несе орендар.

Часто реальна вартість стає зрозумілою лише після детального ознайомлення з оголошенням або під час контакту з власником. Окрім базової орендної ставки, орендарі мають оплачувати адміністративні внески та комунальні послуги, розмір яких залежить від кількості мешканців і фактичного споживання.

На ринку одночасно функціонують різні моделі подачі цін: одні власники вказують лише “чисту” орендну плату, інші частково додають супутні витрати, а повна вартість оренди зазначається лише в окремих випадках. Через це орендарям дедалі складніше об’єктивно порівнювати пропозиції між собою.

Нагадаємо, у низці європейських столиць витрати на оренду житла вже перевищують розмір мінімальної заробітної плати. Найскладніша ситуація у Празі, де середня вартість оренди двокімнатної квартири становить близько 1710 євро на місяць, тоді як мінімальна зарплата – лише 924 євро.