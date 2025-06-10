В результате обстрела Киева уничтожены склад и сервисный центр известного поставщика кофе

При обстреле Киева, произошедшем 10 июня 2025 года, главный состав и сервисный центр компании Gemini Espresso были полностью уничтожены.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Gemini пострадала от обстрела

В компании отмечают, что обошлось без пострадавших, но это может привести к временным задержкам в отгрузке продукции и сервисном обслуживании.

Несмотря на потери, Gemini уверяет, что прилагает максимум усилий для быстрого возобновления стабильной работы, а также призывает украинский бизнес присоединиться к благотворительному сбору на программу обучения "Учеба капитанов" для ВСУ, которая реализуется совместно с Фондом "Вернись живым".

О компании Gemini Espresso

Gemini Espresso – это украинская компания, работающая на рынке с 1996 года. Она специализируется на:

Производство и продажа кофе, чая и мармелада.

Предоставление в аренду и обслуживание кофемашин WMF.

Компания активно сотрудничает с крупными сетями АЗС, такими как "Укрнафта", "БРСМ-Нефть", Marshal и другими. Gemini Espresso известна своей историей и опытом в сфере кофейного бизнеса в Украине.

Массированные атаки на Киев и Одессу

В ночь на вторник, 10 июня, российская армия атаковала Украину "шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами. Силы ПВО сбили все ракеты и часть вражеских дронов.

Основными направлениями удара были Киев и Одесса.

В столице зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей в ряде районов города, пострадали и многочисленны разрушения, вспыхнули пожары.

В Одессе в результате атаки погибли двое мужчин. Пострадали девять человек: пять женщин и трое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы – острая реакция на стресс.

Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.