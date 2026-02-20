Баштанский сырзавод не будут восстанавливать до завершения горячей фазы войны — "Молочный Альянс"

ГК "Молочный Альянс" пока не рассматривает возобновление работы Баштанского сырзавода в Николаевской области. Предприятие было разрушено в результате вражеских обстрелов, и в нынешних условиях возвращаться к его запуску нецелесообразно.

Об этом Delo.ua сообщил глава наблюдательного совета компании Сергей Вовченко в своем интервью.

По его словам, решение о возобновлении работы завода зависит не только от электроэнергии — здесь влияет целый комплекс факторов.

"Здесь важно понимать, что вопрос восстановления — это не только техническое дело, а гораздо шире. Есть три ключевых фактора", — пояснил Вовченко.

Первый фактор, по его словам, — безопасность . Николаев и область постоянно находятся под обстрелами, а Баштанка расположена всего в 40 километрах от областного центра.

"Восстанавливать производство в условиях, когда в любой момент может быть новый прилет, это очень большой риск", — подчеркнул он.

Второй фактор — сырье . До полномасштабной войны около 60% молока завод получал из Херсонской области. В настоящее время часть региона оккупирована, а на другой из-за боевых действий значительная часть поголовья уничтожена. В Николаевской области ситуация похожая — объемы молока существенно сократились.

Третьим фактором Вовченко назвал кадровый дефицит. Из-за боевых действий часть жителей уехала, и предприятие сталкивается с нехваткой персонала.

"Пока не завершится хотя бы горячая фаза войны, вопрос возобновления работы завода мы не рассматриваем. Теоретически можно было бы работать на генераторах, но из-за обстрелов, нехватки сырья и людей сейчас в этом нет смысла. В то же время у нас есть четкое видение и план действий на тот момент, когда ситуация позволит вернуться к этому вопросу", — отметил Вовченко.

Инвестиции в другие предприятия

Несмотря на сложную ситуацию, компания продолжает реализовывать инвестиционные проекты. Ранее в группе заявляли о намерении инвестировать $2,3 млн. в новые линии фасовки и упаковки. По словам Вовченко, часть планов уже удалось реализовать.

"На заводе детского питания мы реализовали два инвестиционных проекта - установили новое современное оборудование для фасовки, и эти линии уже работают", — рассказал он.

В настоящее время компания завершает переговоры по следующему этапу модернизации. Если договоренности будут достигнуты, обновление линий фасовки произойдет и на заводе в Яготине.

Отрасль будет работать, несмотря на рост цен на топливо.

Сергей Вовченко также подчеркнул, что компания будет продолжать работу вне зависимости от роста цен на бензин и дизель .

"Мы будем работать в любой ситуации. Молочная продукция — это товар ежедневного потребления. Масло можно хранить пол года или год, а наши продукты - йогурты, сырки, кисломолочная продукция - имеют ограниченный срок хранения. Их нужно производить ежедневно", - пояснил он.

Удорожание дизеля оказывает непосредственное влияние на себестоимость продукции, однако в компании уверены: энергетический кризис не будет продолжаться вечно.

"Возможно, на определенный период придется затянуть пояса и работать на грани рентабельности, но даже в такой ситуации производство останавливать не будем", - добавил Вовченко.

Напомним, Баштанский сырзавод группы компаний Молочный альянс, продукция которого известна под торговой маркой "Славия", рассматривает возможность возобновления производства на Николаевщина.