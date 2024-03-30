"Молочный Альянс" в 2024 году инвестирует 250 млн грн в технологическое оборудование

На данный момент молокоперерабатывающим предприятиям есть смысл инвестировать средства в новые технологические линии, улучшение качества продукции и ее сертификацию для экспорта, рассказал председатель наблюдательного совета холдинга "Молочный Альянс" Сергей Вовченко в интервью для Delo.ua. Другие способы вложения средств в нынешних условиях не принесут подобного экономического эффекта.

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"Если кто-то хочет напрасно выбросить деньги, можно построить новый молокоперерабатывающий завод. Вкладывать средства нужно именно в модернизацию, совершенствовать технологии. Мы на 2024 год запланировали капитальных инвестиций примерно на 250 млн грн. Это будет новая технологическая оснастка, замена изношенного оборудования, линии для производства новых продуктов", – объяснил предприниматель.

По его словам, инвестиции в переработку всегда обходятся дорого. К примеру, перед холдингом встала проблема смены тары для кефира и йогуртов из 200-граммовых стеклянных бутылок на пластиковую аналогичного размера. Эти изменения диктует потребитель – ему гораздо удобнее покупать йогурт в более легкой и практичной пластиковой таре.

Из-за этого "Молочный Альянс" в 2024 году планирует приобрести фасовочную линию для пластика, которая стоит €1,6 млн. Это не все затраты - к ней нужна также линия групповой упаковки бутылок в коробки, поэтому весь проект обойдется в €2,3 млн.

Только такие инвестиции в молокопереработку способны повысить конкурентоспособность продукции, добавляет Сергей Вовченко.

Другое направление инвестиций в отрасли – сертификация производства в соответствии с европейскими стандартами, что позволяет экспортировать молочную продукцию в ЕС.

"Мы вложили десятки миллионов долларов, чтобы наши предприятия отвечали европейским требованиям. Три завода официально сертифицированы для экспорта в Европу, очень серьезными были проверки подготовки персонала, документации, сырья, оборудования, санитарных норм и т.п.", - уточнил предприниматель.

Больше о разнице в позициях молочных союзов, работе молокозаводов во время войны и нежизнеспособности молочных кооперативов – читайте в интервью с Сергеем Вовченко "Хотите напрасно выбросить деньги – постройте новый молокозавод".