Производственные мощности холдинга "Молочный Альянс" загружены только наполовину

Молокоперерабатывающие заводы холдинга "Молочный Альянс" в Пирятине, Яготине и Згуровке недозагружены. Сейчас они перерабатывают 800 тонн сырого молока в сутки, в то время как номинальные мощности предприятий достигают 1600 тонн/сутки. Об этом в интервью для Delo.ua рассказал Сергей Вовченко – глава наблюдательного совета группы компаний.

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По его словам, эта цифра не учитывает мощности Баштанского сырзавода в Николаевской области, который простаивает с первых месяцев полномасштабной войны.

При этом у холдинга нет возможности инвестировать средства в выращивание своего поголовья коров, поскольку это дорогая и растянутая во времени инвестиция.

"Вопрос в том, где взять такие деньги. Чтобы иметь 800 тонн молока собственного производства в сутки и полностью загрузить заводы, нам нужно единовременно вложить $200 млн и через три года получить молоко. У нас таких денег нет, и ни у кого в отрасли столько нет", - подчеркивает Сергей Вовченко.

По его словам, именно из-за отсутствия достаточного количества сырья холдинг не планирует возобновлять работу Баштанского сырзавода. До полномасштабной войны 62% сырого молока на предприятии закупалось в Херсонской области, но сейчас там почти не осталось коров, даже на деоккупированных территориях.

Также в Николаевской области поголовье коров уменьшилось более чем наполовину, а возить сырье из центральной Украины экономически нецелесообразно.

"Молочный Альянс" не хочет рисковать и своим персоналом, добавляет Сергей Вовченко.

"В Баштанке были сильные бои, город бомбили. Из-за активных боев оттуда выехало до 70% населения, из которых половина потом вернулась. Специалистов в городе нет. Сейчас и в более безопасных регионах их не хватает. Кроме того, россияне постоянно обстреливают Николаев, а от Николаева до Баштанки 45 км», – объясняет он.

Больше о разнице в позициях молочных союзов, работе молокозаводов во время войны и нежизнеспособности молочных кооперативов – читайте в интервью с Сергеем Вовченко "Хотите напрасно выбросить деньги – постройте новый молокозавод".