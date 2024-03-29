ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Бизнес
Дата публикации

Производственные мощности холдинга "Молочный Альянс" загружены только наполовину

Производственные мощности холдинга "Молочный Альянс" загружены только наполовину
Линия производства молока на заводе "Яготинское для детей". Фото предоставлено холдингом "Молочный Альянс"

Молокоперерабатывающие заводы холдинга "Молочный Альянс" в Пирятине, Яготине и Згуровке недозагружены. Сейчас они перерабатывают 800 тонн сырого молока в сутки, в то время как номинальные мощности предприятий достигают 1600 тонн/сутки. Об этом в интервью для Delo.ua рассказал Сергей Вовченко – глава наблюдательного совета группы компаний.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

По его словам, эта цифра не учитывает мощности Баштанского сырзавода в Николаевской области, который простаивает с первых месяцев полномасштабной войны.

При этом у холдинга нет возможности инвестировать средства в выращивание своего поголовья коров, поскольку это дорогая и растянутая во времени инвестиция.

"Вопрос в том, где взять такие деньги. Чтобы иметь 800 тонн молока собственного производства в сутки и полностью загрузить заводы, нам нужно единовременно вложить $200 млн и через три года получить молоко. У нас таких денег нет, и ни у кого в отрасли столько нет", - подчеркивает Сергей Вовченко.

По его словам, именно из-за отсутствия достаточного количества сырья холдинг не планирует возобновлять работу Баштанского сырзавода. До полномасштабной войны 62% сырого молока на предприятии закупалось в Херсонской области, но сейчас там почти не осталось коров, даже на деоккупированных территориях.

Также в Николаевской области поголовье коров уменьшилось более чем наполовину, а возить сырье из центральной Украины экономически нецелесообразно.

"Молочный Альянс" не хочет рисковать и своим персоналом, добавляет Сергей Вовченко.

"В Баштанке были сильные бои, город бомбили. Из-за активных боев оттуда выехало до 70% населения, из которых половина потом вернулась. Специалистов в городе нет. Сейчас и в более безопасных регионах их не хватает. Кроме того, россияне постоянно обстреливают Николаев, а от Николаева до Баштанки 45 км», – объясняет он.

Больше о разнице в позициях молочных союзов, работе молокозаводов во время войны и нежизнеспособности молочных кооперативов – читайте в интервью с Сергеем Вовченко "Хотите напрасно выбросить деньги – постройте новый молокозавод".

Автор:
Алексей Козаченко