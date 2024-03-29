Виробничі потужності холдингу "Молочний Альянс" завантажені лише наполовину

Молокопереробні заводи холдингу “Молочний Альянс” в Пирятині, Яготині та Згурівці наразі недозавантажені. Зараз вони переробляють 800 тонн сирого молока на добу, тоді як номінальні потужності підприємств досягають 1600 тонн/доба. Про це в інтерв'ю для Delo.ua розповів Сергій Вовченко – голова наглядової ради групи компаній.

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За його словами, в цю цифру не враховуються потужності Баштанського сирзаводу на Миколаївщині, який простоює з перших місяців повномасштабної війни.

При цьому холдинг не має можливості інвестувати кошти в вирощування свого поголів'я корів, оскільки це дорога і розтягнута в часі інвестиція.

"Питання в тому, де взяти такі гроші. Щоб мати 800 тонн молока власного виробництва на добу і повністю завантажити заводи, нам треба одноразово вкласти $200 млн і через три роки отримати молоко. У нас таких грошей немає, і ні в кого в галузі стільки немає", - підкреслює Сергій Вовченко.

За його словами, саме через відсутність достатньої кількості сировини холдинг не планує відновлювати роботу Баштанського сирзаводу. До повномасштабної війни 62% сирого молока для підприємства закуповувалось в Херсонській області, але зараз там майже не залишилося корів, навіть на деокупованих територіях.

Також в Миколаївській області поголів'я корів зменшилось більш ніж наполовину, а возити сировину з центральної України економічно недоцільно.

"Молочний Альянс" не хоче ризикувати і своїм персоналом, додає Сергій Вовченко.

"В Баштанці були сильні бої, місто бомбили. Через активні бої звідти виїхало до 70% населення, з яких половина потім повернулася. Спеціалістів в місті немає. Зараз і в більш безпечних регіонах їх не вистачає. Крім того, росіяни постійно обстрілюють Миколаїв, а від Миколаєва до Баштанки 45 км", - пояснює він.

Більше про різницю в позиціях молочних спілок, роботу молокозаводів в часи війни та нежиттєздатність молочних кооперативів - читайте в інтерв'ю з Сергієм Вовченко "Хочете дарма викинути гроші – побудуйте новий молокозавод".