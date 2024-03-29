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Категорія
Бізнес
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Виробничі потужності холдингу "Молочний Альянс" завантажені лише наполовину

Виробничі потужності холдингу "Молочний Альянс" завантажені лише наполовину
Лінія виробництва молока на заводі "Яготинське для дітей". Фото надане холдингом "Молочний Альянс"

Молокопереробні заводи холдингу “Молочний Альянс” в Пирятині, Яготині та Згурівці наразі недозавантажені. Зараз вони переробляють 800 тонн сирого молока на добу, тоді як номінальні потужності підприємств досягають 1600 тонн/доба. Про це в інтерв'ю для Delo.ua розповів Сергій Вовченко – голова наглядової ради групи компаній.      

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За його словами, в цю цифру не враховуються потужності Баштанського сирзаводу на Миколаївщині, який простоює з перших місяців повномасштабної війни.  

При цьому холдинг не має можливості інвестувати кошти в вирощування свого поголів'я корів, оскільки це дорога і розтягнута в часі інвестиція.  

"Питання в тому, де взяти такі гроші. Щоб мати 800 тонн молока власного виробництва на добу і повністю завантажити заводи, нам треба одноразово вкласти $200 млн і через три роки отримати молоко. У нас таких грошей немає, і ні в кого в галузі стільки немає", - підкреслює Сергій Вовченко.

За його словами, саме через відсутність достатньої кількості сировини холдинг не планує відновлювати роботу Баштанського сирзаводу. До повномасштабної війни 62% сирого молока для підприємства закуповувалось в Херсонській області, але зараз там майже не залишилося корів, навіть на деокупованих територіях.

Також в Миколаївській області поголів'я корів зменшилось більш ніж наполовину, а возити сировину з центральної України економічно недоцільно.

"Молочний Альянс" не хоче ризикувати і своїм персоналом, додає Сергій Вовченко. 

"В Баштанці були сильні бої, місто бомбили. Через активні бої звідти виїхало до 70% населення, з яких половина потім повернулася. Спеціалістів в місті немає. Зараз і в більш безпечних регіонах їх не вистачає. Крім того, росіяни постійно обстрілюють Миколаїв, а від Миколаєва до Баштанки 45 км", - пояснює він. 

Більше про різницю в позиціях молочних спілок, роботу молокозаводів в часи війни та нежиттєздатність молочних кооперативів - читайте в інтерв'ю з Сергієм Вовченко "Хочете дарма викинути гроші – побудуйте новий молокозавод".   

Автор:
Олексій Козаченко