"Молочний Альянс" в 2024 році інвестує 250 млн грн в технологічне обладнання

Наразі молокопереробним підприємствам є сенс інвестувати кошти в нові технологічні лінії, покращення якості продукції та її сертифікацію на експорт, розповів голова наглядової ради холдингу “Молочний Альянс” Сергій Вовченко в інтерв'ю для Delo.ua. Інші напрямки для вкладання коштів в нинішніх умовах не принесуть подібного економічного ефекту.

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"Якщо хтось хоче дарма викинути гроші, можна побудувати новий молокопереробний завод. Вкладати кошти потрібно саме в модернізацію, удосконалювати технології. Ми на 2024 рік запланували капітальних інвестицій приблизно на 250 млн грн. Це буде нове технологічне обладнання, заміна зношеного устаткування, лінії для виробництва нових продуктів", - пояснив підприємець.

За його словами, інвестиції в переробку завжди обходяться дорого. Наприклад, перед холдингом постала проблема зміни тари для кефіру і йогуртів з 200-грамових скляних пляшок на пластикову аналогічного розміру. Ці зміни диктує споживач - йому набагато зручніше купувати йогурт у більш легкій і практичній пластиковій тарі.

Через це "Молочний Альянс" в 2024 році планує придбати фасувальну лінію для пластику, яка коштує €1,6 млн. Це не всі витрати - до неї потрібна також лінія групової упаковки пляшок в коробки, тому весь проєкт коштуватиме €2,3 млн.

Лише такі інвестиції в молокопереробку здатні підвищити конкурентоспроможність продукції, додає Сергій Вовченко.

Інший напрямок інвестицій в галузі - сертифікація виробництва згідно з європейськими стандартами, що дає можливість експортувати молочну продукцію до ЄС.

"Ми вклали десятки мільйонів доларів, щоб наші підприємства відповідали європейським вимогам. Три заводи офіційно сертифіковані для експорту в Європу, дуже серйозні були перевірки підготовки персоналу, документації, сировини, обладнання, санітарних норм тощо", - уточнив підприємець.

Більше про різницю в позиціях молочних спілок, роботу молокозаводів в часи війни та нежиттєздатність молочних кооперативів - читайте в інтерв'ю з Сергієм Вовченко "Хочете дарма викинути гроші – побудуйте новий молокозавод".